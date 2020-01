Nicoletta Manni, prima Ballerina Scala Milano/ “Danza è perfezione, scuola di vita”

Nicoletta Manni è la prima Ballerina della Scala di Milano tra le protagoniste di “Danza con me“, lo show di Capodanno di Roberto Bolle dedicato alla danza. Un appuntamento da non perdere che vedrà l’etoile per il terzo anno consecutivo in prima serata su Rai1 con uno show interamente dedicato all’arte e all’eccellenza italiana con una miscela inedita di danza e ironia, classicità e innovazione. A danzare con Bolle ci sarà anche la prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano. Classe 1991, Nicoletta è una delle ballerine italiane più acclamate con un curriculum di tutto rispetto. Dopo aver conseguito il diploma presso l’Accademia Teatro alla Scala, Nicoletta ha lavorato per tre stagioni presso lo Staatsballett di Berlino. Successivamente è entrata nel Corpo di Ballo del Piermarini e un anno dopo ha conquistato il prestigiosissimo titolo di prima ballerina della Scala di Milano.

Nicoletta Manni: “la danza insegna disciplina e rigore”

In occasion del suo ritorno in tv nello show “Danza con me” di Roberto Bolle, Nicoletta Manni si è raccontata in una lunga intervista a Luuk Magazine parlando della sua infanzia, ma anche del suo presente. “Ero una bimba vivace, ma introversa, soprattutto determinata a realizzare il suo sogno: diventare una ballerina” ha raccontato la prima ballerina della Scala di Milano che ha vissuto la sua infanzia a Santa Barbara nella provincia di Lecce. Un luogo a cui la ballerina è molto legata ancora oggi: “è davvero meraviglioso, mi ha regalato un’infanzia felice e piena. Oggi, nonostante viva da parecchi anni a Milano e viaggi spesso in giro per il mondo, rimango molto legata alla mia terra che per me resterà sempre casa, il luogo della famiglia e degli affetti. Ancora oggi riconosco il suo profumo ad ogni mio ritorno”. Parlando poi di danza, la Manni non ha alcun dubbio: ” è perfezione e scuola di vita: ti insegna disciplina e rigore, mette alla prova la tua volontà e ti spinge a volare sempre più in alto. Ma non si raggiunge mai davvero la perfezione, e questo non è affatto un limite, anzi: è la spinta che ci permette di sognare e di lavorare strenuamente per raggiungere i nostri obiettivi”.

Nicoletta Manni: “In scena mi godo le meravigliose sensazioni della danza”

Dopo anni di studio e sacrificio Nicoletta Manni ha ricevuto il titolo di prima ballerina della Scala di Milano. Un riconoscimento che non viene dato a tutti e che per lei significa davvero tanto, anche se non nasconde: “quando vai in scena come prima ballerina del Teatro alla Scala il pubblico si aspetta una performance all’altezza del ruolo, e non è sempre facile gestire la responsabilità di un titolo così impegnativo”. Allo stesso tempo questo titolo la rende orgogliosa: “è una grande gratificazione per i tanti sacrifici e il duro lavoro che ho svolto nel corso degli anni. Ma mi piace considerare questa qualifica come un punto di partenza e non di arrivo: un danzatore non deve mai fermarsi, non smette mai di imparare”. Prima di entrare in scena sul palcoscenico però non nasconde di vivere un mix di emozioni davvero uniche: “è un momento davvero magico, un condensato di emozioni che riassume tutto il lavoro, la fatica, gli ostacoli e le gioie della preparazione di ciascuno spettacolo. In questo tumulto però devo essere calma, razionale, per potermi concentrare e dare il massimo. In scena tutto sparisce e mi godo le meravigliose sensazioni della danza, che sono la vera essenza della mia professione”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA