Nicoletta Mantovani “amo Alberto”/ Vedova di Luciano Pavarotti si risposa in chiesa

Il colpo di scena nel gossip estivo di Ferragosto ce lo regala Nicoletta Mantovani, vedova Luciano Pavarotti, che al settimanale Chi affida una speciale confessione: si sposerà presto con il neo compagno Alberto. Nessuno sapeva del suo nuovo amore e nessuno avrebbe mai immaginato che in così poco la vedova del gran tenore si sarebbe avviata verso l’altare. E’ al settimanale diretto da Alfonso Signorini, suo amico da 25 anni, che Nicoletta Mantovani ha deciso di confessare che a settembre sposerà il suo nuovo compagno, Alberto, dirigente d’azienda da cui è legata ormai da nove mesi dopo che un’amica comune li ha presentati e fatti conoscere. Proprio la vedova di Luciano Pavarotti ha ammesso al settimanale che “con lui è stato subito amore”.

NICOLETTA MANTOVANI SPOSA IL NUOVO COMPAGNO ALBERTO

La lunga intervista e i dettagli della storia d’amore di Nicoletta Mantovani e il suo Alberto sarà pubblicata nel nuovo numero del settimanale Chi in edicola da domani, lo stesso giornale che all’epoca, nel lontano 1996, lanciò la storia d’amore tra lei e il tenore. Ad accelerare le cose e convincerli a sposarsi è stata proprio la pandemia in corso quando li ha “costretti” insieme: “Il lockdown ci ha fatto capire di essere fatti l’uno per l’altra… Non avevamo motivo di sposarci, se non per una voglia matta di farlo. Abbiamo deciso di farlo in chiesa, perché per me, da credente era importante dichiarare il nostro amore davanti al Signore. Lo faremo a Bologna in settembre, in una chiesa speciale per me, piena di significato”. Inutile dire che la vedova ha confermato i suoi sentimenti per il defunto marito che rimarrà “una persona importante” ma adesso “il nostro è un amore profondo, una vera magia”.

Ecco il post che annuncia lo scoop in edicola domani:





