Nicoletta Orsomando/ Chi è la signorina buonasera che ha introdotto ‘Da grande’

Nicoletta Orsomando introduce Da grande di Cattelan

Nicoletta Orsomando è la signorina buonasera apparsa all’inizio della prima puntata di Da grande con Alessandro Cattelan. La Rai ha voluto omaggiarla così, con un montaggio di alcuni dei suoi annunci ‘storici’ in cui pronuncia le parole necessarie per introdurre il programma di Cattelan.

Chi era la signorina buonasera Nicoletta Orsomando

Nicoletta Orsomando è scomparsa il 21 agosto scorso dopo una vita dedicata alla televisione nel ruolo di signorina buonasera. L’annunciatrice è stata attiva in Rai dal 1953 al 1993, fino a quando, cioè, non decise di ritirarsi. Era nata nel 1929 a Casapulla, in provincia di Caserta, ma con la famiglia si era trasferita diverse volte prima in Basilicata e poi a Latina. Nel ’57 sposò il giornalista Roberto Rollino da cui ebbe una figlia, Federica. Si è spenta a Roma all’età di 92 anni a causa di una malattia.

