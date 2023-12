Nicolo Barella choc: “Nostro figlio più piccolo è morto”/ Triste annuncio di Federica Schievenin: “Atroce”

Nicolò Barella e Federica Schievenin hanno perso un bambino: “Dolore atroce, anno difficilissimo”

Nelle scorse ore il calciatore dell’Inter e l’ex modella hanno fatto un scioccante annuncio. La coppia ha perso il figlio che stavano aspettando. Con un messaggio su Instagram Nicolò Barella e Federica Schievenin hanno annunciato la morte del figlio e ad allievare, in parte, la loro sofferenza c’è pero l’attesa per l’arrivo di un altro piccolo. L’ex modella ha affidato ad Instagram i suoi sentimenti contrastanti in questo complicato periodo: “Siete arrivati insieme… ed e’ stata un’emozione IMMENSA…durante questo viaggio il piu piccolo ci ha lasciato… per noi che avevamo già vissuto questo dolore atroce, pochi mesi fa, è stato riaprire una ferita…”

Federica Schievenin e Nicolò Barella aspettano il loro primo figlio maschio. La coppia però ha dovuto fare i conti con il dolore della perdita di uno dei due gemellini. Dolore che conosce bene perché già in passato un’altra gravidanza non è andata a buon fine. La modella ha voluto ringraziare pubblicamente il marito Nicolò Barella che in queste difficilissimo periodo non solo le è stato vicino ma è stato anche un pilastro ed un punto di riferimento: “Sono stati mesi difficili anzi un anno difficilissimo..con tuo papà vicino e’ stato tutto un po’ più semplice…”

Nicolò Barella e Federica Schievenin aspettano il primo figlio maschio: “Ora esplodiamo di gioia”

Dopo il dolore della perdita di un figlio che spiega anche le difficoltà che il calciatore dell’Inter ha incontrato in quest’ultimo periodo, Nicolò Barella e Federica Schievenin non vedono l’ora di diventare genitori del primo figlio maschio. L’ex modella, infatti, ha concluso il suo post con l’augurio più bella per guardare avanti: “Ora esplodiamo di gioia sapendo che tu stai bene e non vediamo l’ora di vederti. Ti stiamo aspettando PICCOLO BARELLA”. Ed il calciatore ha commentato con un semplice e eloquente amori miei: “Amori miei”

Nicolò e Federica sono sposati dal 2017. Il calciatore è innamoratissimo della compagna ed ha un tatuaggio con il suo nome sul braccio che spesso bacia quando segna un gol. Ed il loro amore è stato coronato dall’arrivo di tre splendide figlie Rebecca, Lavinia e Matilde, tifosissime dell’Inter. Non sono mancati anche dei terribili dolori come due gravidanze non andate a buon fine. La coppia adesso però aspetta il primo figlio maschio e a giudicare dalle foto postate la loro gioia e incontenibile.













