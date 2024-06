Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis perché si sono lasciati?/ “Situazione degenerata, l’ha tradita”: rumor

È finita tra Veronica Ruggeri e Niccolò De Devitiis: i motivi

I due volti de Le Iene Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis si sono lasciati. Dopo giorni di rumor e indiscrezioni la 34enne martedì sera ha annunciato con un post social la fine della sua storia d’amore con il collega dopo cinque anni. Ha parlato di bellissima storia d’amore ma non ha rivelato i motivi della rottura. E se i diretti interessati tacciono gli esperti di gossip, al contrario, hanno deciso di spifferare rumor e retroscena. Nelle scorse ore sono stati sia Amedeo Venza che Alessandro Rosica (Investigatore Social) ad accendere il gossip sul perché Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis si sono lasciati.

Amedeo Venza ospite nella trasmissione di Gabriele Parpiglia in onda su Radio Marte, Gente di Marte ha rivelato un retroscena sui motivi della rottura di Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis: “In realtà la situazione tra loro è degenerata un mesetto fa, forse qualcosa meno. Il motivo? Perché lui va a fare questi video di TikTok con i vari personaggi. Lui si mette lì, fa i video, conosce gente, invita. Se ha tradito Veronica? Guarda, che l’abbia tradita io non posso dirlo, non lo so. Però sicuramente a lei dava fastidio questo atteggiamento, questo io te lo dico per sicuro.”

Perché si sono lasciati Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis, “Lui è un gran traditore”: rumor bomba

E mentre Amedeo Venza non si sbilancia su un presunto tradimento di Nicolò De Devitiis a Veronica Ruggeri a gamba tesa entra un altro esperto di gossip, Alessandro Rosica meglio noto come l’Investigatore Social. Nel dettaglio ha rivelato che in base alle sue informazioni mentre Veronica, più seria e matura, voleva allargare la famiglia con un figlio Nicolò non solo perdeva tempo dietro ai Tik Tik ma l’avrebbe più volte tradita. Ed a sostegno di questa sua tesi ha mostrato la segnalazione molto eloquente che gli è giunta: “Confermo da fonte super attendibile che lo ha vissuto in prima persona che è un gran bel traditore.” E Rosica ha concluso: “Ho i dm piene di questi presunti tradimenti. Profili di ragazze vere, feste e festini insieme a qualche vippettino dopo qualche tik tok, hai capito.”

Ed a proposito di scherzi a Le Iene e Tik Tok, Amedeo Venza ha riportato anche un retroscena rivelatogli da un ragazzo che ha lavorato con Nicolò De Devitiis su uno scherzo del programma al cantante Ghemon: “Ecco, pare che nell’ambiente sia molto amato il tiktoker. Nel senso che si dà tante arie, vuole prendere sempre lui la palla al balzo, vuole prendere lui l’ultima decisione, così mi hanno detto. Ero ironico quando ho detto che è amato. Tornando a Le Iene, la vittima dello scherzo ha preso da parte la iene e gli ha detto ‘scusa ma che problemi hai?’. Se fai quello bello, tosto, che sembra un rapper nei tiktok, fallo anche nella vita reale. Quindi Ghemon l’ha preso da parte dicendogli di non fare il galletto? Sì esatto confermo”. Dunque, sembrerebbero tutti questi i motivi per cui si sono lasciati Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis.













