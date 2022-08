Nicolò Martinenghi/ Diretta finale 100 rana Europei streaming video Rai, orario

DIRETTA NICOLÒ MARTINENGHI, FINALE 100 RANA EUROPEI DI NUOTO 2022: MEDAGLIA D’ORO?

Nicolò Martinenghi sarà protagonista oggi agli Europei di nuoto Roma 2022, perché alle ore 18.18 ci sarà la finale dei 100 rana maschili, una delle gare in assoluto più attese nella piscina del Foro Italico della nostra capitale, proprio perché Nicolò Martinenghi è il campione del Mondo in carica dei 100 rana, titolo che il nuotatore varesino ha conquistato a giugno ai Mondiali di Budapest. Logico dunque attenderlo tra i grandi favoriti per la medaglia d’oro di questi 100 rana, anche se dobbiamo osservare che i big della specialità sono soprattutto europei, quindi per Nicolò Martinenghi potrebbe rischiare di essere una finale difficile quasi come quella iridata – ma la semifinale ha detto che il più forte è lui, salvo colpi di scena.

Nicolò è comunque l’uomo di riferimento, in virtù del suo titolo iridato e magari anche dell’assenza del britannico Adam Peaty, che dopo avere saltato i Mondiali è tornato ai Giochi del Commonwealth, dove ha vinto i 50 ma è andato male sui 100, decidendo quindi di chiudere la stagione. Il palcoscenico sarà quindi presumibilmente per Nicolò Martinenghi e l’olandese Arno Kamminga, entrambi sul podio sia delle Olimpiadi di Tokyo sia dei Mondiali: un confronto stellare anche al Foro Italico. Per tutti questi motivi sarà una gara imperdibile, ecco allora tutte le info utili per seguire la finale di Nicolò Martinenghi nei 100 rana agli Europei di nuoto 2022…

NICOLÒ MARTINENGHI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV FINALE 100 RANA EUROPEI DI NUOTO 2022

La finale degli 100 rana maschili agli Europei di nuoto Roma 2022 con Nicolò Martinenghi sarà visibile in diretta tv (come tutta la sessione serale) su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando in chiaro, ma anche in diretta streaming video tramite il sito Internet o l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA FINALE 100 RANA DI NICOLÒ MARTINENGHI IN STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA NICOLÒ MARTINENGHI, FINALE 100 RANA EUROPEI DI NUOTO 2022: IL CONTESTO

Nicolò Martinenghi quindi sarà il protagonista di spicco della finale dei 100 rana agli Europei di nuoto Roma 2022, come è giusto che sia per il campione del Mondo in carica che per di più gareggia in patria. Le semifinali di ieri poi hanno illustrato una superiorità nettissima per il nuotatore varesino: il tempo dell’iridato è stato di 58”44 per vincere la seconda semifinale, addirittura 85/100 meglio di chiunque altro. Arno Kamminga ovviamente sarà l’avversario da temere più di tutti, l’olandese ha vinto la prima semifinale con il tempo di 59”29 anche se il ritardo nel duello a distanza con l’italiano è stato appunto di ben 85/100, una differenza che nei limiti del possibile ci fa stare molto tranquilli.

Non solo Nicolò Martinenghi, tuttavia: ci sarà infatti in finale anche Federico Poggio, terzo nella semifinale del varesino e quinto miglior tempo complessivo in 59”66, quindi la qualificazione è meritatissima anche per lui, per sognare il podio bisognerà scavalcare il lituano Andrius Sidlauskas e l’austriaco Valentin Bayer, per provare a rendere questa finale ancora più bella di quanto dovrebbe già essere. Si va a caccia dell’oro dei 100 rana agli Europei di nuoto Roma 2022 con Nicolò Martinenghi, per sognare ancora…











