Nicolò Scalfi e la fidanzata Sara/ Il campioncino di Caduta Libera la presenta in TV

Quella di ieri, sabato 22 giugno 2019, è stata una puntata particolarmente importante per Nicolò Scalfi, il campioncino di “Caduta Libera”. Ed infatti, il giovane è riuscito faticosamente a mantenere il titolo di campione in carica dopo aver perduto tutte e tre le vite di cui disponeva. L’appuntamento di qualche ora fa, ha riservato all’affezionato pubblico del programma anche un’altra sorpresa: presente in studio anche Sara, nuova fidanzata del giovane. Il ragazzo ha vinto la bellezza di 75 serate consecutive e, oltre alla madre vi era anche la dolce metà, pronta a sostenerlo nel migliore dei modi. Una ragazza dai capelli lunghi castani e gli occhi celesti, ha fatto letteralmente perdere la testa al campione, che non ha potuto fare a meno di presentarla in televisione. Proprio per questo motivo, la fidanzata di Nicolò è stata inquadrata più volte dalle telecamere del programma, regalando anche agli spettatori, una lunga serie di primi piani, cogliendola anche molto in confidenza con la “suocera”.

Nicolò Scalfi cade nella botola ma non perde il titolo

La madre di Nicolò Scalfi infatti, presente nel pubblico accanto a Sara, fidanzata del figlio, l’ha più volte abbracciata accarezzandole i capelli e le ha stretto le mani quando si trattava di consolare il “campioncino” in difficoltà. Gesti che sono stati subito ripresi dall’attentissima regia del game show in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Pertanto, nessun ritorno di fiamma con Valeria Filippetti, la ex del giovane Scalfi che, dopo la fine della loro breve frequentazione, era tornata più volte sulle botole per poterlo sfidare. I due ragazzi si erano conosciuti proprio a Caduta libera lo scorso autunno 2018. La presentazione della fidanzata però, ha coinciso con una puntata particolarmente difficile per lui. Dopo avere perso due vite, Scalfi ha perso anche la terza sbagliando una definizione nemmeno troppo difficoltosa per i suoi gusti. Poi ha anche avuto modo di ritrovare nel suo cammino l’opzione “Perde tutto” rimanendo senza montepremi. In ultimo, è perfino caduto nella botola ma mantenendo il titolo. Secondo le anticipazioni del web, il campioncino presto, dovrebbe uscire di scena lasciando il titolo vacante i primi di luglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA