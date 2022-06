Nicolò Zaniolo, flirt con Antonella Fiordelisi?/ Indizi social e segnalazione sul GF Vip 7

Nicolò Zaniolo e Antonella Fiordelisi: flirt in corso?

Il gossip dell’estate continua ad avere Nicolò Zaniolo tra i suoi protagonisti. Il calciatore è stato recentemente tirato in ballo per il suo flirt passato con Chiara Nasti e oggi torna nel mirino del gossip per quello che potrebbe essere un flirt con un’altra influencer ben nota al popolo del web: Antonella Fiordelisi.

Antonella Fiordelisi verso il Gf vip?/ Francesco Chiofalo: "Si fingono single per..."

Come fatto notare da Very Inutil People, Antonella Fiordelisi e Nicolò Zaniolo hanno iniziato a seguirsi sui social. Una mossa che potrebbe non avere particolare significato ma che potrebbe invece indicare un avvicinamento tra i due. D’altronde negli ultimi giorni si parla di rottura tra la Fiordelisi e il suo fidanzato Gianluca, come sottolineato recentemente dalla pagina Instagram Pipol Gossip.

Gianluca, chi è il fidanzato di Antonella Fiordelisi?/ Imprenditore campano, mental coach e...

Antonella Fiordelisi, dalla presunta rottura col fidanzato al GF Vip 7

“Antonella Fiordelisi, la scorsa settimana intervistata da Il Musazzi, aveva fatto intendere che il suo prossimo programma sarebbe stato: ‘Tale e Quale Show’. – ha ricordato Pipol Gossip nel post, aggiungendo poi l’indiscrezione sul Grande Fratello Vip 7 – In realtà la Fiordelisi è stata scartata da Carlo Conti ma per lei potrebbero aprirsi le porte della ‘Casa’ del Gfvip (dopo diversi tentativi).”

Poi sul fidanzato: “In queste ore si parla anche di una rottura con il fidanzato Gianluca. E proprio in questi giorni, giorni di provini, la Fiordelisi di certo non vorrà emulare Raffaella Fico che lo scorso anno disse di essere single ma in realtà era fidanzatissima. Insomma siamo pronti a scommettere che Antonella, la donna che ha fatto impazzire Chiofalo e Higuain, entrerà da single nel reality dove tutto può accadere.”

Nicolò Zaniolo al mare col figlio Tommaso/ E rivede la sua ex Sara Scaperrotta…

© RIPRODUZIONE RISERVATA