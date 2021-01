Nicolò Zenga e la tata che l’ha cresciuto/ “Papà Walter? Per noi non c’è mai stato”

Le anticipazioni di Domenica Live sono chiare: nella puntata di oggi del programma di Domenica Live si parlerà del difficile rapporto tra Walter Zenga e i figli Andrea e Nicolò. In trasmissione interverrà in particolare la tata che li ha cresciuti, ma occhio anche a possibili colpi di scena, con Biagio D’Anelli che ha annunciato di essere pronto a presentare alcuni documenti esclusivi che scagionerebbero l’ex portiere dell’Inter e della nazionale italiana di calcio.

Proprio Nicolò, nell’ultima puntata di Domenica Live, si era reso protagonista di alcune dichiarazioni molto forti nei confronti del padre: “La mia verità è molto simile a quella di Andrea. Non posso dire che lui, nei momenti chiave della nostra vita c’è stato. Direi una bugia. Ci sono state altre persone. C’è stata mamma, c’è stato il suo secondo marito. Lui non c’è mai stato e non parlo di presenza fisica. Io comunque mi rendo conto che noi ci siamo trasferiti, lui è andato in America, ha viaggiato e il lavoro lo ha portato via. A mio avviso, però, ci sono altri modi per fare il padre a distanza, far sentire che ci sei in quei momenti formativi per la vita di un figlio“.

Nicolò Zenga e la tata che lo ha cresciuto

Nicolò Zenga ha spiegato di aver reagito in maniera diversa rispetto al fratello, oggi protagonista al Grande Fratello Vip, rispetto all’assenza del padre: “Andrea ha deciso, a un certo punto, di non avere bisogni di questa figura. Aveva me, aveva mamma. Io invece ho avvertito un estremo bisogno. Io l’ho cercato spesso, diverse molte negli anni. A volte mi ha risposto, a volte no. Ed è stato, come ha detto Andrea al GF, la cosa non è stata tanto voluta, sentita“.

Nicolò Zenga: mio papà Walter ha bloccato me e mio fratello Andrea su Instagram..

Nicolò ha specificato di avere più volte incontrato fisicamente il padre, ma che questo non ha portato ad un cambiamento positivo nei loro rapporti: “In varie fasi della mia vita, l’ho fatto e ad oggi il rapporto è lo stesso. Non sono riuscito a fare breccia in lui. Come ho detto prima, non chiedo nessuna porta. Io non gliene faccio una colpa, ma dico: ci sono, non sono riuscito a fare breccia in lui…“. Nicolò ha comunque sottolineato di non provare rabbia nei confronti del genitore, che non sente ormai da molto tempo e che ha deciso, da un anno a questa parte, di bloccare su Instagram sia Nicolò che Andrea.

