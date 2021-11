Nicolò Zenga e Marina Crialesi si sono sposati/ Perché erano assenti Andrea e Rosalinda Cannavò?

Nicolò Zenga si è sposato con Marina Crialesi con una cerimonia molto intima, talmente tanto che a questa erano assenti Andrea Zenga, Rosalinda Cannavò e sua madre Roberta Termali, ma i membri della famiglia di Nicolò non erano gli unici assenti; mancavano infatti tutti i membri delle rispettive famiglie.

Lo sposo ha cercato di fare chiarezza con una storia su Instagram in cui ha spiegato perché non era presente nessun membro di nessuna famiglia al loro matrimonio scrivendo: “Ebbene si… ci siamo sposati. Abbiamo voluto fare una cerimonia intima in comune, una cosa che fosse solo nostra e condivisa solo con testimoni e damigelle prima di fare il “grande evento” in chiesa”.

Roberto Farnesi per la prima volta papà a 52 anni/ L'annuncio sui social

Nicolò Zenga e Marina Crialesi sposati: il motivo dell’assenza di Andrea

Una cerimonia intima dunque per Nicolò Zenga e Marina Crialesi che hanno spiegato anche il perché di questa scelta: “Purtroppo la famiglia di Marina non poteva essere presente e per questo motivo abbiamo deciso di tenere questo momento solo per noi”. Il ragazzo ha voluto anche precisare come le scelte della coppia siano state fatte con “L’appoggio e il supporto di entrambe le nostre famiglie che anche a distanza hanno saputo restarci vicini”.

Federica Panicucci, dedica in diretta al compagno Marco Bacini/ “Il mio amore...”

Nicolò Zenga e Marina Crialesi si sono sposati il 21 novembre a Roma dopo appena un anno di fidanzamento. L’attrice, nota al grande pubblico per il suo ruolo all’interno della fiction Un posto al Sole aveva già spiegato al settimanale Chi l’amore tra lei e il ragazzo: “Per certi versi abbiamo bruciato le tappe, ma il nostro è stato proprio un colpo di fulmine”.

LEGGI ANCHE:

AURA D'ANGELO, CHI È?/ "Guarii da pleurite, poi conobbi mio marito Roberto Wongher"

© RIPRODUZIONE RISERVATA