Nigel Farage candidato alle elezioni in UK/ Contestato al comizio, donna gli lancia un frullato in faccia

Nigel Farage si candida alle elezioni in Uk con il partito sovranista Reform. La decisione dell’ex “Brexit-man”, arrivata quasi a sorpresa per offrire una alternativa agli elettori, e per contrastare i due principali partiti in corsa per la vittoria, quello conservatore di Rishi Sunak e quello dei Laburisti. Il politico però in occasione della prima giornata di comizi, di martedì 4 giugno che si è svolta all’interno di un pub nella città di Clacton, è stato fortemente contestato dai cittadini. Prima durante l’incontro con i giornalisti all’interno del bar “Moon and Starfish” e poi, da una ragazza di 25 anni, che all’uscita gli ha lanciato un frullato alla banana in faccia in segno di protesta, facendo poi scattare il caos in strada, che ha portato a due arresti.

Una campagna elettorale iniziata quindi nel peggiore dei modi per il candidato notoriamente anti europeista, che inizialmente aveva dichiarato di non avere intenzione di scendere in campo per le politiche, ma poi ha cambiato idea per cercare di contrastare in tutti i modi i conservatori, soprattutto dopo la decisione del premier di voler anticipare le elezioni viste le previsioni di grande vantaggio dei rivali laburisti nei sondaggi, che aumentano di giorno in giorno.

Nigel Farage si candida alle elezioni in Uk, contestato al primo comizio in un pub: due persone arrestate

Nigel Farage ha iniziato il tour dei comizi elettorali dopo l’annuncio della sua candidatura alle elezioni politiche in Uk con il partito Reform, che fino al 2021 era conosciuto come il Brexit Party. In occasione della campagna elettorale, l’aspirante deputato ha dichiarato in conferenza stampa di non essere disposto per nessuna ragione ad accettare compromessi o accordi con i Conservatori di Rishi Sunak, che attualmente sono al governo ma rischiano seriamente di essere sorpassati dai Laburisti, con grandi consensi anche tra gli euroscettici.

L’ex leader del partito per l’indipendenza britannica però è stato fortemente contestato dai cittadini. Proprio in occasione del primo comizio ha ricevuto insulti e minacce dai presenti. Oltre al milkshake lanciatogli in faccia da una ragazza, anche un uomo sarebbe poi intervenuto, interferendo con la polizia che nel frattempo era arrivata per cercare di calmare la situazione. Sono stati entrambi fermati in stato di arresto e in attesa di essere interrogati. Non è la prima volta che Nigel Farage è vittima di episodi di questo tipo, nel 2019 a Newcastle infatti era stato colpito in faccia da un frullato alla banana.











