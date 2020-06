Nigiotti ‘fa piangere’ Rita Dalla Chiesa/ “La tua canzone sul nonno è commuovente”

Pubblicità

Compie 33 anni oggi Enrico Nigiotti, uno dei grandi talenti della musica italiana. Una data importante per il “belloccio” di Livorno, che dopo aver tentato l’esperienza di Amici di Maria De Filippi, ha trovato la sua consacrazione grazie alla partecipazione ad X Factor, ma soprattutto a canzoni di pregiata qualità. Vista questa giornata speciale Nigiotti è stato raggiunto dal programma di Rai Uno, ItaliaSì, condotto da Marco Liorni: “Come sto? Sto bene, un po’ più vecchio ma sto bene. Come festeggerò? Questo è un anno un po’ strano e non c’è bisogno che ve lo dica io…”. Nigiotti ha spiegato di essersi isolato per buttare giù idee e scrivere nuove canzoni: “Ho preso una casina sull’isola di Capraia, davanti a Livorno per scrivere – racconta – e starò qui un po’ isolato e isolano”. Liorni ha quindi fatto notare a Nigiotti due frasi che lo stesso ha postato a corredo di due scatti pubblicati sui social. “Nella vita ho imparato a strappare i fogli e riscrivere tutto”, e ancora “Ho rivisto le foto di un anno fa avevo 7 kg di più di errori addosso”.

NIGIOTTI: “LA VITA E’ UN’EVOLUZIONE, SI CAMBIA”

Entrambe le frasi fanno riferimento ai cambiamenti nella vita: “E’ un’evoluzione – commenta il cantante toscano – una cosa che maturi dentro con il tempo, non è che da un giorno all’altro ti alzi e improvvisamente cresci. E’ una cosa che succede in automatico ma passo dopo passo. Il cambiamento deriva da una serie di cose come l’esperienza personale e la presa di coscienza, non è una cosa che avviene in un giorno o in un momento; ad un certo punto cominci a sentirti diverso, se non sei stupido cambi, io penso di essere abbastanza furbo quindi sono cambiato”. Ha preso poi la parola Rita Della Chiesa che ha voluto fare i complimenti per la sua canzone sul nonno portata al Festival di Sanremo due anni fa: “Ho pianto veramente tutte le mie lacrime – le parole della conduttrice – con la tua canzone dei nonni, è la più bella di tutte e spero che mio nipote possa provare i sentimenti per suo nonno come quello che tu hai provato per tuo nonno, una canzone che colpisce veramente al cuore, bravo”. Nigiotti ha ringraziato prima di congedarsi.



