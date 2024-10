Tutto come previsto, pochi minuti fa è stato assegnato il premio Nobel per la Pace 2024. Dopo quello di ieri per la Letteratura e quello di giovedì per la Chimica, tocca oggi ad uno dei premi ovviamente più ambiti, quello appunto per la Pace. A chi è stato assegnato? Tramite una cerimonia di premiazione in diretta video streaming, il comitato ha voluto assegnare il riconoscimento all’organizzazione Nihon Hidankyo. Si tratta di un gruppo giapponese che riunisce le persone che sono sopravvissute alle due terribile bombe atomiche sganciate dall’esercito degli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale su Hiroshima e Nagasaki, evento che segnò la fine del conflitto.

AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2024/ Frasi: “Paradiso? Un bel clima ma all'inferno c'è la giusta compagnia”

Curioso come il riconoscimento sia giunto di fatto a pochi mesi dall’uscita del film di Christopher Nolan su Oppenhaimer, lo scienziato che realizzò proprio l’ordigno nucleare: che si tratti quindi quasi di una risposta? Supposizioni a parte il comitato nordico ha deciso di assegnarlo all’associazione, nota come Hibakusha, per i suoi sforzi nel realizzare un mondo che sia libero dalle armi atoniche, dimostrando appunto attraverso le persone che hanno vissuto in prima persona l’orrore della guerra, che non bisognerà mai più utilizzarle.

Liliana Resinovich/ Il fratello Sergio: “Confidiamo in nuove indagini, ci sono troppe lacune”

PREMIO NOBEL PER LA PACE 2024: UN MESSAGGIO AI CONFLITTI MONDIALI

L’accademia manda quindi un messaggio anche ai potenti della terra, alla luce dei numerosi conflitti in corso da anni, a cominciare da quello in Ucraina, dove l’ordigno atomico è spesso e volentieri nei dibattiti, senza dimenticarsi di quanto sta accadendo in Medioriente fra Israele, Hamas e Hezbollah, dove l’Iran è una delle potenze che dispone appunto dell’atomica.

Fanpage sottolinea che il premio Nobel per la Pace 2024, così come gli altri assegnati negli scorsi giorni, non ha rispettato le previsioni della vigilia, visto che fra i favoriti vi erano il presidente dell’Ucraina, Zelensky, ma anche l’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell’Ocse, quindi la corte di giustizia dell’Aja, che ha già condannato sia la Russia che Israele, ma anche l’Unrwa, l’agenzia che fa capo all’Onu che si occupa dei rifugiati della Palestina, e altre realtà umanitarie.

Madonna di Trevignano/ Gisella e Gianni Cardia per 6 ore in Procura, l'avvocato: “Siamo serenissimi”

PREMIO NOBEL PER LA PACE 2024: COME VIENE ASSEGNATO

Ricordiamo che il premio Nobel per la pace 2024 viene assegnato a quelle persone che si sono impegnate per la pace mondiale, istituito nel 1895 e assegnato però per la prima volta sei anni dopo, nel 1901, come del resto tutti gli altri riconoscimenti.

L’unica grande differenza rispetto agli altri premi è che viene assegnato in Norvegia e non in Svezia, con una cerimonia che si tiene appunto in diretta ad Oslo, in quanto si vuole rispettare la tradizione che voleva la Norvegia unita alla Svezia all’epoca dell’istituzione del Nobel. A scegliere la persona (o più) a cui consegnare il riconoscimento è un comitato di cinque persone che viene scelto dal parlamento norvegese, di conseguenza si tratta di un premio quasi a se stante rispetto agli altri Nobel che solitamente vengono assegnati.