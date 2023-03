Nikita, amicizia finita con Antonella al GF Vip? “Sono sola”/ Fiordelisi delusa: “Mi ha fatto male”

Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi, amicizia in crisi al GF Vip?

L’avvicinamento di Antonella Fiordelisi al gruppo degli spartani al Grande Fratello Vip ha scatenato dissapori con i due persiani rimasti nella Casa: Nikita Pelizon e Davide Donadei. Se quest’ultimo si è detto deluso per il comportamento di Antonella, che li ha ‘abbandonati’ quando le cose con l’altro gruppo sono migliorate, più pungente è stata Nikita.

La Pelizon ha infatti definito la mossa di Antonella come un ‘volersi parare il deretano’, lanciandole di fatto una non nascosta stoccata. Parole, queste, che hanno però indispettito la Fiordelisi, che in confessionale ha dichiarato: “Io ci sono rimasta molto male per questa frase di Nikita. Anche l’intenzione non è stata bella.” Il comportamento della Fiordelisi e la reazione di Nikita sembrano aver creato una crepa nella loro amicizia.

D’altronde anche Nikita ha rivelato in un confessionale recente di sentirsi sempre più sola al Grande Fratello Vip. “Se veramente stanno rivalutando Antonella sono contenta, io quello che ho visto è cercare di allontanare il più possibile la coppia Edoardo-Antonella, di parlare male di Antonella…” ha esordito la gieffina.

Poi ha continuato: “Ho i miei dubbi riguardo le persone che hanno parlato male di me, indi per cui dimentico poco di quanto accaduto in questi mesi. Sono stufa di essere messa in dubbio in questo contesto e da queste persone. Ho avuto la sensazione un mese fa che sarei rimasta sola in questa Casa, ed è una cosa che anche oggi sto notando.”

