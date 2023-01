Nikita avverte Daniele Dal Moro al GF Vip: “Stai attento a Oriana”/ Spunta il pericolo squalifica!

GF Vip, Nikita Pelizon, preoccupata per Daniele Dal Moro, lo avverte: “Stai attento a Oriana!”

Se da una parte nella Casa del Grande Fratello Vip c’è in gruppo di Oriana Marzoli, dall’altro c’è quello di Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. Tra questi due c’è Daniele Dal Moro che negli ultimi giorni si è riavvicinato alla Marzoli, ammettendo di provare per lei un’attrazione non solo fisica. Un cambiamento che ha fatto storcere il naso a Nikita, da sempre amica di Daniele, che ha perciò deciso di ‘metterlo in guardia’ dalla venezuelana.

GF Vip: Chi è Michela, sorella di Daniele Dal Moro/ Il difficile rapporto con la madre

“Tu mi fai preoccupare comunque… – ha infatti esordito Nikita in giardino con Daniele – stai attento più che altro alle influenze che ti dà. Tu mi dici che sei una pietra ma non ti ho mai visto lanciare una bustina di tè sul muro, mi raccomando… ok?”

Daniele Dal Moro tranquillizza Nikita: “Non sono così ebete”

Nikita ha quindi proseguito nel suo avvertimento all’amico Daniele, facendogli notare che potrebbe anche arrivare a rischiare una squalifica: “Perché poi anche quando la prendi a parole, ogni tanto… ti escono delle frasi che anche lei ti ha detto ‘vediamo chi viene squalificato prima’“. E ha concluso: “Stai attento, mi raccomando. Mi sentivo di dirtelo! Hai visto che io mi faccio sempre gli affari miei ma anche i più forti non sono invincibili, ricordatelo.”

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono una coppia?/ Baci e liti al GF Vip ma Tavassi sa la verità

Daniele Dal Moro continua però a sentirsi molto sicuro di sé e delle sue azioni. Motivo per il quale ha immediatamente tranquillizzato Nikita: “Ma va, stai serena! Sono sereno, veramente ti giuro. Almeno fino a stasera… l’ho presa a parole perché lanciano le bustine. Ma va… figurati. Non sono così ebete… adesso sono fuori che fanno un comizio. – E riferendosi alla nuova diretta del GF Vip – Vediamo stasera che succede ma non c’è nulla di cui preoccuparsi.”













© RIPRODUZIONE RISERVATA