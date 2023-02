Nikita bacia Luca Onestini bendato al GF Vip: “Volevo le sue labbra”/ Lui furioso: “Non l’avrei mai fatto!”

Nikita bacia Luca Onestini bendato al GF Vip ma lui si infuria!

Nella puntata del Grande Fratello Vip 7 del 6 febbraio si tornerà a parlare del difficile rapporto tra Nikita Pelizon e Luca Onestini. Complice una festa giapponese e un gioco tra vipponi, tra i due è arrivato il tanto atteso bacio ma, chiariamo, la cosa non è come sembra. Il bacio è sì arrivato ma non proprio per la felicità di entrambi.

Il GF ci ha infatti messo lo zampino, mettendo in piedi un gioco in cui un concorrente bendato avrebbe dovuto indovinare chi fosse a baciarlo sulle labbra. Quando è arrivato il turno di Onestini di essere bendato, Nikita è stata quasi lanciata tra le sue braccia e lei, senza tirarsi indietro, ha stampato sulle labbra di Onestini un bacio appassionato.

Nikita ancora innamorata di Onestini: “Baciarlo mi ha fatto effetto”

Qual è stata la reazione di Luca? Di certo non delle migliori. Il gieffino ha anzi reagito male al gesto della Pelizon, dichiarando che mai in vita sua avrebbe fatto una cosa del genere dopo quanto è accaduto tra loro. “Io non l’avrei fatto, neanche per gioco, non mio sembrava il caso.” ha tuonato Onestini in confessionale. Ben diversa è stata però la reazione di Nikita a questo bacio.

Nonostante quanto accaduto, tra liti e pesanti accuse, i sentimenti di Nikita per Luca sono sempre d’amore e, anzi, sono stati ulteriormente rafforzati da questo bacio. Nikita infatti ha così parlato in confessionale: “Ho sentito il cuore a mille, volevo tanto le sue labbra e facevo bene a volerle perché sono belle, non c’è niente da dire. Mi ha fatto effetto.” Un argomento scottante questo, che Signorini non si lascerà sfuggire…

