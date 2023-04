Nikita chiede un incontro a Luca Onestini dopo il GF Vip/ “Non perdiamoci”: l’appello

Nikita Pelizon spera di rivedere Luca Onestini dopo il Grande Fratello Vip: “Siamo due belle persone…”

La più toccata dall’eliminazione di Luca Onestini al Grande Fratello Vip, ad un passo dalla finalissima, è Nikita Pelizon. Nonostante il rapporto tormentato avuto in Casa, la gieffina continua a provare sentimenti forti per lui, tanto da sperare di poterlo frequentare una volta finito il reality.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Alex Marquez in pole position, tris Ducati! GP Argentina

“C’è un po’ di malinconia per Luca perché non c’è più e fa strano che non ci sia.” ha ammesso Nikita in confessionale dopo l’uscita di Onestini. “Mi manca la sua vitalità, il suo ridere, prendere in giro, trovare una risposta diretta a quella che darei io. Io cerco sempre di andare nel profondo, invece lui, per alleggerire la cosa, fa sempre una battuta.” ha spiegato commossa. È a questo punto che ha lanciato una sorta di appello a Onestini: “Spero che, come abbiamo deciso di andare oltre a quello che è successo, ci ricordiamo che c’era un bel rapporto prima di non comprenderci, e che con maturità riusciamo a non perderci fuori, perché siamo due belle persone entrambi.”

DIRETTA MOTOGP/ Gp Argentina 2023 video streaming: un altro Márquez in pole position!

Nikita Pelizon piange per Luca Onestini, Milena la consola

Nikita Pelizon ammette di non avere comunque rimpianti nei confronti di Luca Onestini: “Gli ho detto che gli voglio bene, che alla fine mi rimarranno i ricordi positivi… Non ci sono cose che non gli ho detto”, spiega in confessionale. Viene poi consolata da Milena Miconi, che in queste ultime settimane le è molto vicina.

Milena ha poi voluto dire la sua, in confessionale, sui sentimenti, spesso criticati, che Nikita prova per Luca: “Ma se pure questa donna fosse innamorata, ma uno sarà pure libero di innamorarsi e provare i sentimenti che vuole? Nessuno può sentirsi in colpa di provare un sentimento per qualcuno, credo che l’amore non si possa controllare!”

Diretta Formula 1/ Qualifiche: pole position a Verstappen, Ferrari flop! GP Australia

© RIPRODUZIONE RISERVATA