Nikita ha mentito a Luca Onestini? “Scuse fintissime a cena”/ Lui accusa: “Voleva solo apparire bene in TV”

Nikita Pelizon, scuse finte a Luca Onestini? Lui sbotta e la accusa ancora al GF Vip

Nikita Pelizon ha cercato di appianare le divergenze con Luca Onestini. Qualche sera fa, al Grande Fratello Vip, la gieffina ha deciso di invitare proprio Luca ad una cena esclusiva vinta in premio con un chiaro obiettivo: cercare di far pace con lui. Le cose sono però andate piuttosto male, al punto che la Pelizon ha ammesso di voler ora erigere nei suoi confronti “Non uno, ma due muri”. Ma cos’è accaduto nel dettaglio?

Nikita Pelizon rifiutata da Luca Onestini al Gfvip?/ Parla Gianmarco Onestini

Il racconto arriva chiaro nel corso del daytime che anticipa la diretta del GF Vip di questa sera. Durante la cena Nikita ha esordito scusandosi con Luca: “Chiedo scusa per averti ferito, mi dispiace, mi fa male pensare male di te…” Un gesto che ha però spiazzato in negativo Onestini, trovandolo incoerente viste le pesanti accusa che lei gli ha lanciato in passato. “Io volevo fare semplicemente pace e invece vuoi continuare”, ha allora sottolineato lei a tavola.

Luca Onestini scontro con Nikita/ "Mi sono sentito tradito, ammetti i tuoi errori"

Luca Onestini attacca Nikita: “Scuse false”, Edoardo Tavassi conferma

Luca Onestini ha dunque palesato le sue motivazioni contro Nikita: “La verità è che non mi hai mai capito. Forse quelle sensazioni dell’inizio, quando io ti ho detto che delle affinità c’erano, forse magari erano le sensazioni giuste, poi però non so perché all’improvviso hai voluto cambiare pagina e vedere delle cose che non c’erano. – e ha continuato con tono duro – Ti dico che quando vedo una persona che fa delle robe che mi fanno schifo, per me non esiste più!”

Raffaello Tonon scrive a Luca Onestini: "Per lui amore puro"/ "Aspetto torni a riempire la mia vita"

Lo sfogo di Onestini è allora proseguito in confessionale, dove di Nikita ha detto: “Mi hai invitato a cena? Proprio perché non ho alcun rancore parliamo, ti ascolto, però per ascoltare devo avere davanti qualcuno che ha qualcosa da dire!” L’ha dunque accusata di avergli fatto “Scuse fintissime! Era solo un tentativo di passare bene, come quella non rancorosa, non rosicona quale invece è!” Non si è detta però d’accordo la Pelizon, che ha dichiarato: “Lui vuole continuare ad argomentare cose che sono successe in passato per continuare a parlare del passato, no!” Eppure c’è chi in Casa la pensa come Luca. Per Edoardo Tavassi Nikita non è sincera: “Tutto quello che fa è in funzione di un riscontro sicuro positivo con l’esterno”, ha detto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA