Nikita Pelizon choc al GF Vip: “Ho pensato più volte al suicidio”/ “Ho sofferto di depressione”

Nikita Pelizon, rivelazione choc al GF Vip: “Ho pensato più volte al suicidio”

Si scatena un acceso scontro in diretta al Grande Fratello Vip 2022 tra Nikita Pelizon e Cristina Quaranta. Le due hanno avuto dei dissapori già in settimana ma la Quaranta in particolare dice di sentirsi presa in giro da Nikita che le risponde sempre con un sorriso stampato sulla faccia, come una costante provocazione. Signorini però cerca di andare oltre questa apparenza, chiedendo a Nikita se dietro quel sorriso ci sia effettivamente dell’altro.

La gieffina conferma, ammettendo di aver sofferto dall’età di 16 anni: “Io dopo tanti anni di down ho deciso di cercare di avere sempre il sorriso. Poi quando qualcuno mi aggredisce o mi fa innervosire questo sorriso mi viene più automatico ma perché è di nervosismo”, ha spiegato.

Nikita Pelizon e la depressione: la confessione in diretta

“Cos’è questo momento di down di cui parli, se vuoi parlarne”, chiede ancora il conduttore; Nikita ammette allora di aver sofferto di depressione: “Di base inizia per d e ha due esse dentro, ne abbiamo parlato spesso in queste serate, e la seconda è che pensavo spesso al suicidio”. La rivelazione è drammatica tanto che Signorini si dice pronto ad affrontare l’argomento con lei: “Stasera mi hai aperto una finestra. Pensaci a tutto questo perché nella prossima puntata voglio approfondire questo argomento con te”.

