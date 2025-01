Aria di frecciate al Grande Fratello, e stavolta a lanciare la stoccata a una concorrente è l’ex vincitrice Nikita Pelizon, la quale ha preso la difesa di Helena Prestes mentre si è scagliata contro Shaila Gatta. Ma vediamo con ordine cos’è successo. Come sappiamo Helena Prestes ha scatenato il caso negli ultimi giorni all’interno del reality di Canale 5. Tutto è partito da una lite con Jessica Morlacchi che l’ha portata a lanciare un bollitore, cosa che le farà rischiare la squalifica nella prossima puntata.

“Io mi sono vergognata di stare qua, noi siamo dei professionisti”, ha detto Shaila Gatta scagliandosi contro quanto successo con Helena Prestes. L’ex velina si è rivolta agli altri dicendosi dunque indignata per quanto successo nella casa del Grande Fratello nelle ultime settimane, dissociandosi dalla figura della modella brasiliana. Durante la puntata di mercoledì 8 gennaio 2025 si prevedono infatti diversi provvedimenti da parte degli autori e una squalifica, che probabilmente sarà proprio per Helena Prestes dopo il suo gesto potenzialmente violento. A farsi sentire è stata anche Nikita Pelizon, che in tutto questo ha difeso a spada tratta la modella attaccando Shaila Gatta. Ecco cos’ha detto.

Helena Prestes, Nikita Pelizon si fa sentire sui social: fan in ansia per il provvedimento della prossima puntata

“Si parla di professionalità? Rimembriamo i giorni al Grande Fratello spagnolo? Meglio di no.”, queste sono state le prime parole di Nikita Pelizon su quello che sta succedendo al Grande Fratello. “Di che professionalità potremmo parlare? Faccio un’analisi sul punto però: la parola reality significa realtà.”. Nikita Pelizon, furiosa con Shaila Gatta ha continuato: “Quindi essere chi si è né professionali né altro. Educati non sarebbe male”. Insomma, l’ex vincitrice non si è risparmiata e ha fatto capire da che parte sta, soprattutto in vista della prossima squalifica.

Il Grande Fratello ha infatti rilasciato un comunicato nel quale avvisa i telespettatori sull’eliminazione del televoto in vista di un provvedimento disciplinare. A rischiare la squalifica è proprio Helena Prestes che ha risposto con il gesto violento a Jessica Morlacchi, rischiando di farsi e farle piuttosto male: “Gli utenti che hanno votato tramite sms saranno regolarmente rimborsati”, recita il comunicato degli autori. Del resto, sin da subito i fan hanno chiesto la squalifica di Helena Prestes e restano in attesa di vedere quali sono i provvedimenti da parte del Grande Fratello.