Nikita Pelizon e Matteo Diamante: ritorno di fiamma al GF Vip?/ “Ho paura…”

Dopo l’imbarazzo iniziale per essersi ritrovati nuovamente insieme nella casa del Grande Fratello Vip 2022, Nikita Pelizon e Matteo Diamante stanno ritrovando la complicità che avevano ai tempi del loro fidanzamento. Nikita e Matteo sono stati insieme per diversi anni e, il loro rapporto, è stato importantissimo per entrambi. I due, infatti, convivevano, ma ad un certo punto, dopo essersi guardati negli occhi, hanno deciso di mettere un punto alla loro relazione. Nella casa di Cinecittà, però, Nikita e Matteo trascorrono davvero tanto tempo insieme lasciandosi andare a baci, coccole, abbracci e giochi di complicità.

Entrambi, tuttavia, non si sbilanciano preferendo viversi quello che è oggi il loro rapporto. Sia Nikita e Matteo, inoltre, ripensando a quello che hanno vissuto insieme, non avrebbero mai immaginato di poter avere nuovamente feeling come quello che stanno dimostrando di avere nella casa.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2022, Matteo Diamante e Nikita Pelizon si stanno riscoprendo e si stanno conoscendo nuovamente assaporando tutto ciò che di nuovo stanno scoprendo l’uno dell’altra. Matteo, tuttavia, chiacchierando con Milena Miconi e Davide Donadei, si è lasciato andare ad importanti parole su Nikita che è stata la sua storia più importante.

«Non ci potremmo mai fare del male», ha detto a Milena Miconi. «Ho sempre avuto paura di innamorarmi. Vedo in lei la persona che mi ha insegnato ad amare» – ha aggiunto Diamante alimentando le speranze dei fan più romantici che sognano il ritorno di fiamma tra i due. «Ho paura a stare con lei. Se mi dovesse rimollare starei malissimo», ha concluso.

