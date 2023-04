Nikita Pelizon, gli Oriele una coppia fake?/ La verità dopo il GFVIP

Gfvip 7, Nikita Pelizon rompe il silenzio su Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: l’intervista

É la vincitrice del GFvip7 e, intanto, in una nuova intervista post-Casa Nikita Pelizon rilascia delle critiche sulla rivale Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, la coppia più chiacchierata del reality. L’occasione é un intervento concesso dalla ormai ex gieffina ai microfoni del web format Casa Chi, dove la vincitrice del reality dei vipponi non nasconde, tra le altre curiose dichiarazioni, quanta fatica faccia a riabituarsi alle dinamiche di tutti i giorni nella vita reale dopo l’esperienza TV appena ultimata: “Tornare fuori dopo 6 mesi e mezzo è un

po strano. La cosa a cui mi devo abituare

sono i post, i social, il telefono. Sul

chiacchierare e parlare con tutti mi sono

abituata, però è strano” , fa sapere.

Nella Casa del GFvip 7, ossia la settima edizione dello spin-off del Grande Fratello dedicato alle celebrità, l’intervistata non ha mai nascosto di nutrire dell’interesse verso il coinquilino Luca Onestini. La conoscenza intima avviatasi tra i due gieffini tra le mura della Casa non ha avuto risvolti amorosi positivi, per la delusione dei fan della vincitrice del reality. In molti avrebbero sperato per la combattiva Nikita l’inizio di un amore con Luca. Tuttavia, la porta del cuore ha bussato per altri inquilini nella Casa, tra cui Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Quest’ultimo, a reality concluso, ora si dichiarano una coppia, mostrandosi in atteggiamenti intimi via social ai loro fan, e particolarmente virali si fanno, non a caso, le immagini che immortalano gli Oriele (crasi che il web ha coniato come appellativo della coppia Oriana Marzoli e Daniele Del Moro del GFvip, ndr) mentre condividono lo stesso letto matrimoniale. Ma cosa pensa della coppia formata dalla seconda classificata e lo squalificato al GFvip 7, la vincitrice del reality TV, Nikita Pelizon?

Lo scetticismo di Nikita Pelizon sugli Oriele

“Personalmente penso che sono bellini, mi

piace questo lato sensibile che esce da

parte di entrambi -fa sapere l’intervistata. Per quanto mi riguarda credo che Oriana si sia tanto legata a Daniele inizialmente (quindi non parlo di adesso) per un discorso proprio di fattore di conquista. Cioè si era innescato in lei una cosa tipo: “lo ottengo sempre tutto ciò che voglio”. Quindi come

conquista. E infatti vedere questi continui

rifiuti da parte di Daniele era una cosa

che la mandava in bestia perché lei

doveva assolutamente come una riuscire nell’obiettivo che si era auto-imposta perché erano 3 i ragazzi nella Casa”. E prosegue perentorio lo scetticismo espresso da Nikita sul conto degli Oriele, con particolare allusione a Oriana Marzoli: ” credo che Daniele sia un fattore di: ‘Dovrei lavorare sullo stare bene da sola, senza nessun uomo ma al momento non ne ho voglia perché voglio continuare così e quindi: Daniele'”.

Insomma, sulla scia dello scetticismo web che vede schiere di internauti accusare gli Oriele di essere una coppia fake per visibilità a mero fine di business, non tarda ad arrivare l’affondo della Pelizon sul duo di ex gieffini del momento. A detta di Nikita, per la competitor GFvip venezuelana, l’influencer Dal Moro rappresenterebbe una conquista, un trofeo da reality, da sfoggiare al fandom magari, e non un amore reale. Ma sarà proprio così?











