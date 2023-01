Nikita Pelizon, interviene l’avvocato per gli insulti ricevuti al GF Vip/ Lo staff: “Inoltrata comunicazione”

Lo staff di Nikita Pelizon annuncia provvedimenti legali in corso dopo gli insulti da lei ricevuti al GF Vip

Lo staff di Nikita Pelizon ha deciso di prendere concreti provvedimenti dopo i numerosi attacchi e insulti che la concorrente del Grande Fratello Vip ha ricevuto nella Casa. L’avvocato di Nikita avrebbe già agito come viene annunciato attraverso il suo profilo Instagram ufficiale proprio da un elemento del suo staff.

Con una story su Instagram viene infatti rivelato l’inizio di vere e proprie azioni legali nei confronti di alcuni gieffini: “Vi informo che, anche grazie alle vostre segnalazioni e proteste, l’avvocato di Nikita ha inoltrato oggi alla Produzione una ferma comunicazione di protesta per il diffamatorio trattamento riservato a Nikita da alcuni concorrenti. – si legge – Vi informerò sui relativi sviluppi, Giulia”.

Nelle ultime settimane non sono d’altronde mancate offese e parole forti nei confronti di Nikita Pelizon. Ad un certo punto sul web si è iniziato a parlare di vero e proprio bullismo, atteggiamento peggiorato secondo molti con l’ingresso nella Casa del GF di Luca Onestini. Da quando i due hanno litigato, allontanandosi, Nikita è spesso mira di critiche pesanti, le ultime anche da parte di Sarah Altobello e Wilma Goich, che ha detto di Nikita: “Le servirebbe uno psichiatra!”.

Proprio in virtù di questo atteggiamento, per di più ripetuto, il suo staff fuori dal reality ha scelto di procedere per vie legali. Nei prossimi giorni potrebbe essere proprio Alfonso Signorini a darne in diretta ulteriori dettagli.

