Nikita Pelizon “Onestini senza telecamere mi ha toccata”/ “Quando facevamo le foto per Chi, l’ho sfiorato e…”

Nikita Pelizon, lo sfogo su Luca Onestini

Complice una cena vinta al Grande Fratello Vip 2022, Nikita Pelizon ha provato a ricucire il rapporto con Luca Onestini dopo più di un mese di silenzi. Un’iniziativa quella di Nikita che, però, Onestini non ha particolarmente apprezzato. Durante la cena, infatti, tra i due ci sono state nuove frecciatine e, dopo l’ennesima discussione, è stato lui a chiedere un nuovo confronto a Nikita la quale, però, è rimasta ferma sulla propria posizione. Dopo la delusione vissuta con Onestini, Nikita si è sfogata con l’amica Antonella Fiordelisi, presente alla cena durante la quale hanno discusso nuovamente. Chiuse nelle sauna, Antonella e Nikita hanno ripercorso quello che è stato il loro rapporto e la Pelizon ha anche svelato ciò che sarebbe accaduto tra i due senza telecamere.

Nikita ha mentito a Luca Onestini? "Scuse fintissime a cena"/ Lui accusa: "Voleva solo apparire bene in TV"

Secondo quanto sostiene Nikita, il contatto fisico con Luca ci sarebbe stato. Tutto sarebbe avvenuto prima di Natale quando tutti i concorrenti hanno lasciato momentaneamente la casa del Grande Fratello Vip 2022 per posare per la copertina del settimanale Chi.

Le parole di Nikita Pelizon su Luca Onestini

“Eravamo fra le due porte rosse, quella che ti porta dalla casa a fuori, stavamo aspettando per le foto di Chi. Là mi aveva detto che mi vedeva solo come un’amica. Io durante le foto stavo guardando fuori e ballavo muovendo un po’ i fianchi, avevo un vestito molto aderente”, ha raccontato Nikita ad Antonella Fiordelisi. La Pelizon, inoltre, ha accompagnato il racconto anche da alcuni gesti mostrando alla Fiordelisi come sarebbe avvenuto il contatto fisico.

Luca Onestini scontro con Nikita/ "Mi sono sentito tradito, ammetti i tuoi errori"

“Io lo sfioro per sbaglio [lì, ndr] e gli dico ‘scusa non volevo’”, lui con tono molto hard mi dice “Non devi mica scusarti, è tutto qua quello che sai fare? Dai, dimmi delle porcate“. “Io come posso vedere questa scena come amicizia?” – ha continuato la Pelizon – “Io non posso vederla come amicizia! Quando lui mi urla in piscina ‘hai sempre frainteso tutto io ti ho sempre vista come un’amica’, è chiaro che mi ferisci“, ha aggiunto Nikita. Le parole della Pelizon saranno mostrate a Luca da Signorini?

LEGGI ANCHE:

Elenoire Ferruzzi "Nikita l'ho smascherata subito"/ "Gli altri ci hanno impiegato..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA