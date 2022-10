Nikita Pelizon punge Cristina Quaranta: “Vuole stare al centro dell’attenzione”/ “Sta male se non lo è”

Nikita Pelizon punge Cristina Quaranta al Grande Fratello Vip: “Vuole stare al centro dell’attenzione”

Le frecciatine tra Cristina Quaranta e Nikita Pelizon continuano anche dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2022. Ieri le due sono state protagoniste di un diverbio che si è acceso quando la Quaranta è crollata, sfogandosi duramente contro la modella; un atteggiamento che ha creato un po’ di malumore anche nelle ore successive.

Sia Nikita che Cristina hanno poi affidato al confessionale le proprie impressione, mostrate nel corso del daytime del GF Vip di oggi 18 ottobre. “Noto che tende ad essere al centro dell’attenzione, sta male se non lo è. – è stato il commento pungente di Nikita su Cristina; e ancora – Se tu quando qualcuno ti parla già pensi a come controbattere, significa che non ascolti”.

In lacrime anche in confessionale, Cristina Quaranta si è detta incredula del fatto che Nikita abbia potuto darle dell’invidiosa: “Mi io posso essere invidiosa di una che ha 30 anni meno di me?“, ha ribadito allora l’ex ragazza di Non è la Rai. D’altronde anche Patrizia Rossetti sembra appoggiare Nikita, trovando eccessivo il comportamento di Cristina nella diretta di ieri: “Cristina ha un po’ azzannato forse perché è stata punita nel vivo”, ha dichiarato in confessionale.

Ricordiamo che, durante la diretta di ieri, la Quaranta ha avuto un crollo, sbottando contro Nikita e dicendole: “Fuori per me non c’è nessuno, quindi per me non può arrivare nessun aereo. Non si può avere tutto quello che si desidera, dove vivi? Non è così. Allora io vorrei che mio fratello, morto di tumore al cervello due anni fa, fosse qui con me, eppure lo hanno portato via. Ma cosa stai dicendo? Non mi fare questi discorsi perché vado fuori di testa”.











