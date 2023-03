Nikita Pelizon, toccante lettera dai genitori al GF Vip/ “Sei vera in tutto, non perfetta ma speciale”

Nikita Pelizon riceve la lettera dei genitori al Grande Fratello Vip

Sorpresa per Nikita Pelizon in questa semifinale del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini chiama la concorrente in stanza led perché per lei è in arrivo un momento toccante: sua mamma e suo papà hanno voluto scriverle una lettera ed essere finalmente sinceri sui sentimenti nei suoi confronti.

“Ciao cucciola, meno due puntate alla fine del GF Vip, la trasmissione TV alla quale testardamente hai deciso di partecipare, nonostante tutti noi te l’avessimo sconsigliato, conoscendo la tua enorme voglia di libertà. – scrive la mamma di Nikita – Al telefono ricordo mi dicesti: ‘Vedrai che mi divertirò un sacco! Porterò me stessa!’ Tesoro, tu sempre positiva. Quante ne stai passando invece… Così ora, dopo 70 nomination e 23 televoti, è chiaro a tutti chi è Nikita: una persona con una volontà di ferro, in tutta la sua fragilità. Una donna tanto sensibile ed empatica, educata, gentile, riflessiva e tanto spirituale (anche se a modo tuo).”

Nikita Pelizon, il papà le scrive: “Sei una stella che brilla di luce propria”

Continua poi il suo papà con queste parole: “Sei una stella che brilla di luce propria, una donna bellissima, con tanti valori morali. Non sei perfetta, ma speciale e unica. Sei ormai a un passo dalla meta, ma come va va, ti amiamo tanto. Mamma e papà”. Nikita non trattiene le lacrime, ringrazia e ammette che attendeva da tempo questa lettera. Signorini però le dice di più: “I tuoi genitori avrebbero voluto essere qui ma mamma si è presa l’influenza. Significa che se arriverai in finale, loro ci saranno.”

