Nikita Pelizon vende quadri a “prezzi folli”/ Web insorge: “Crede d’essere Picasso?”

Nikita Pelizon nel mirino del web per la vendita dei suoi quadri: ecco perché

Dopo il grande successo al Grande Fratello Vip, arrivano i primi attacchi per la vincitrice gieffina Nikita Pelizon. La modella, che si è portata a casa un montepremi da 100mila euro (di cui 50mila euro da devolvere in beneficenza), è tornata a dedicarsi all’arte, un’attività che ha sempre coltivato con grande passione ed entusiasmo. Non a caso ha già dipinto decine di quadri e ora Nikita Pelizon tenta di far conoscere al grande pubblico le sue opere d’arte.

GF Vip, Oriana Marzoli accusa Nikita "neanche un abbraccio"/ Lei replica su Instagram

In una intervista rilasciata recentemente a Il Messaggero la ragazza ha parlato dei suoi progetti personali, soffermandosi appunto sui suoi quadri e i prezzi a cui intende venderli. “Ho una passione per l’arte. Questi quadri che vedi qui sono anche in vendita sul mio sito. A quanto li vendo? 1.800 e anche 2.000 Euro, sì. Questo l’ho fatto prima di andare al GF Vip”, ha raccontato l’ex concorrente gieffina.

Nikita Pelizon tenta un riavvicinamento a Luca Onestini?/ Lo scoop bomba

Nikita Pelizon, idee chiare sul suo futuro dopo la vittoria al GF: “Investirò parte del montepremi in progetti personali”

Richieste da capogiro, che hanno lasciato di sasso il web, basito dai prezzi elencati della Pelizon. “2.000 Euro? Ma che è Picasso?”, chiede sbigottito un utente. “Ma 2.000 cosa? Forse ha aggiunto due zeri”. “No fermi tutti ma io pensavo che la storia che vende quadri a 1800 Euro fosse una cavolata del web e invece c’è proprio il video in cui ne parla lei chiudere chiudere”.

Tante polemiche, insomma. Ma anche chi appoggia i progetti della showgirl. “Non ho mai fatto il tifo per Nikita Pelizon al GF Vip, ma devo ammettere che questa polemica mi pare abbia poco senso. I prezzi non sono accessibili a tutti, è vero, ma si tratta di arte e se la gieffina ritiene che questo sia il valore delle sue opere ha tutto il diritto di metterli in vendita a 2.000 Euro”. La Pelizon ad ogni modo sembra avere le idee chiare per il futuro ed è pronta ad investire su se stessa una fetta del montepremi conquistato al GF. “Non so di preciso, ma li investirò in progetti personali…“, ha assicurato.

Nikita Pelizon svela come investirà i 100mila euro del GF Vip/ "Beneficenza, poi…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA