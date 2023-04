“Nikita Pelizon vince il GF Vip”/ Premonizione choc di Giaele: “Con Oriana ho indovinato, ora…”

Nikita Pelizon vince il Grande Fratello Vip 7? Il sogno di Giaele De Donà

Lunedì 3 aprile Alfonso Signorini proclamerà il vincitore del Grande Fratello Vip 7. Sul web fioccano pronostici e scommesse su chi sarà, ma anche nella Casa non mancano previsioni su come si concluderà questa discussa edizione. C’è addirittura chi, come Giaele De Donà, ha sognato esattamente chi vincerà e la sua esultanza in studio.

“Ho sognato Nikita, proprio la scena di lei che esultava e mi sono svegliata…”, ha rivelato Giaele ai compagni d’avventura rimasti nella Casa. La gieffina rivela dunque che, secondo il suo sogno, sarà Nikita a trionfare: “Sono curiosa… non è quello che spero ma ciò che ho sognato. Spero che il mio non si realizzi…” ha aggiunto la concorrente. D’altronde, Giaele dà credito al suo sogno perché, solo qualche tempo fa, ne ha fatto un altro che si è realizzato.

Giaele De Donà, prima la ‘premonizione’ su Oriana, poi su Nikita al GF Vip

“Vedremo se i miei sogni sono attendibili… io ve l’ho detto cosa ho sognato, un mese fa. Quando Oriana è diventata la prima finalista ed eravamo in tantissimi… vedremo se sarà così”, ha ricordato Giaele ai compagni d’avventura, temendo che anche questa sua nuova premonizione possa diventare realtà. Di fronte a queste parole, Edoardo Tavassi ha dichiarato: “Secondo me può vincere chiunque, è imprevedibile. Quando si arriva a questo punto tutti hanno una possibilità. A parte Tommaso Zorzi che era scritto che vincesse lui…” Lunedì scopriremo se Giaele fa realmente ‘sogni premonitori’.

