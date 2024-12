Chi è Nikita Perotti: da Ballando on the road a Ballando con le Stelle, ecco come

Balla come se fosse un veterano del programma, eppure Nikita Perotti è entrato nel cast dei maestri ufficiali di Ballando con le Stelle 2024 da pochi mesi. Milly Carlucci, gli autori e la produzione lo hanno scelto dopo la brillante performance a Ballando on the road, che gli è valso – come per Sophia Berto – l’ingresso nella squadra degli insegnanti ufficiali. Quest’anno gareggia assieme ad Anna lou Castoldi, con la quale sta facendo davvero bene e la loro è infatti una coppia candidata alla vittoria finale.

In una intervista rilasciata a Caterina Balivo, il ballerino ha smentito di avere una storia con la sua allieva Anna Lou. Perché sul loro occorro si erano diffuse delle strane voci e dei gossip, probabilmente dettati dall’intesa in pista da ballo. Nessun amore all’orizzonte, dunque, per il maestro e nemmeno troppa voglia di condividere la sua vita privata con milioni di persone.

Nikita Perotti, le difficoltà a Ballando con le Stelle 2024 superate con la forza della lucidità

In questi mesi, infatti, Nikita ha dimostrato di essere un eccellente professionista, ma anche una persona poco propensa al gossip o spiattellare gli affari propri. Dà la sensazione di essere molto concentrato sulla gara e come maestro debuttante vuole lasciare il segno. Durate il programma ha raccontato di aver superato alcune paure e di aver maturato la consapevolezza che non tutte le idee e le coreografie possono venire al meglio.

E’ il bello e il brutto della diretta, ma anche un stimolo in più per fare bene: “Da casa è molto diverso, quando sei quindi capisci che vanno gestite le emozioni”, ha raccontato Nikita Perotti, svelando un curioso retroscena davanti alle telecamere di Raiuno.

