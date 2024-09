Nikita Perotti sarà uno dei grandi protagonisti della prossima edizione di Ballando con le stelle, programma Rai condotto da Milly Carlucci che si terrà nelle prossime settimane. Nikita ha vinto lo scorso anno insieme alla partner e grande amica Sophia Berto, protagonisti nel segmento del programma ‘Ballando con te 2023’.

Entrambi sono di Chivasso, un paesino in provincia di Torino ed entrambi hanno una grandissima passione per il bello, una passione che lega anche loro. Fanno parte dell’associazione Dance Abc Dance di Chivasso e saranno ancora protagonisti nella nuova edizione del programma, per la prima volta da separati. Nikita lavorerà a stretto giro con Anna Lou Castoldi, figlia d’arte in quanto attrice e figlia di Asia Argento.

Una passione che non è mai diminuita con entrambi molto legati a questo mondo, hanno partecipato e vinto in vari campionati Nazionali e hanno lavorato duramente in questi anni. Ballando con le stelle è un programma che è ormai giunto alla diciannovesima edizione e sicuramente questa è una grande opportunità sia per Nikita che per Sophia Berto. Siamo ancora in attesa di vederli protagonisti a Ballando con Le Stelle ma intanto possiamo ammirare alcuni spezzoni di Nikita – al lavoro con Anna Lou Castoldi – in simpatici siparietti pubblicati sull’account social di entrambi.

Nikita Perotti, chi è ed il legame con la famiglia

Non si ha l’ufficialità ma Nikita Perotti dovrebbe essere nato nel 2004. Lui è molto legato alla sua famiglia, lo ricorda più volte anche sul proprio account Instagram dove ha ringraziato la madre per i costumi e ha esaltato il padre, definito come il suo principale idolo. I suoi genitori sono Piero Perotti e Veronika Pigoreva con quest’ultima che ha origini russe. Nikita ha un fratello, Viktor, ed anch’egli è un ballerino in rampa di lancio.

Particolare è il legame con la madre per Nikita in quanto è lei che gli cuce i vestiti e lo segue fin da quando era bambino. Un grande rapporto e il ragazzo è molto legato alla sua famiglia.

Tornando invece alla sua partner, Nikita e Sophia ora sono grandi amici, ma inizialmente il rapporto – come hanno ricordato anche loro – era conflittuale. I due si erano allenati in scuole differenti nonostante fossero entrambi di Chivasso. Poi le competizioni insieme e le tante gare dove hanno mostrato il loro talento, hanno vinto a Ballando on the Road 2023 ed ora saranno tra i protagonisti della trasmissione del 2024.

Durante gli sketch sui propri canali social Nikita ha evidenziato di essere molto simpatico e di aver stretto fin da subito un piacevole legame con Anna Lou. Milly Carlucci conosce bene entrambi i ballerini e va segnalato che questi hanno già lavorato con lei, hanno fatto parte del gruppo di ballo de Il Cantante Mascherato.