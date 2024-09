Tutto quasi pronto per l’esordio di Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle 2024 nel ruolo inedito di concorrente e dunque ballerina. Per l’occasione, l’ex opinionista del Grande Fratello si è concessa un’intervista per il settimanale Chi dove, tra le tante considerazioni, ha messo in evidenza l’importanza di tale occasione e soprattutto gli spunti che hanno sancito la sua voglia di rinnovarsi passando proprio per il talent condotto da Milly Carlucci.

“Conosco Milly da anni, ma è la prima volta che ci troviamo in questo ruolo; lei conduttrice e io concorrente. Mi ha colpito la sua capacità di seguire ogni dettaglio del programma, di essere vicina a tutti gli aspetti organizzativi, di essere sempre presente”. Parole al miele e dense di stima quelle di Sonia Bruganelli per Milly Carlucci; la padrona di casa di Ballando con le stelle 2024 l’avrà voluta fortemente e, a proposito dell’ipotetico ruolo da giudice ha spiegato: “Sarebbe stato divertente fare il giudice di Ballando con le stelle 2024, ma non avrebbe rappresentato un cambiamento e non si sarebbe sposato con questa fase della mia vita, con questa voglia di essere leggera e ascoltarmi di più”.

Proseguendo nella chiacchierata con il settimanale Chi, Sonia Bruganelli ha sottolineato di essere pronta a cimentarsi con tutte le variabili che riguardano Ballando con le stelle 2024, compresi i giudizi taglienti. “Se temo i giudizi di Selvaggia Lucarelli? C’è qualcosa che riconosco in lei, ha una modalità femminile che mi è familiare e, venendo da quelle sedie, un po’ mi aspetto le cose che mi diranno. Tempo più l’incognita, potrei litigare di più con Mariotto o con Zazzaroni”. L’ex moglie di Paolo Bonolis ha poi spiegato: “Ho accettato di fare Ballando con le stelle 2024 anche perchè avendo conosciuto Angelo Madonia ho conosciuto un po’ anche quello che è il suo mondo. Abbiamo chiesto di non ballare in coppia per mille motivi e devo dire che con il mio maestro, Carlo Aloia, mi trovo benissimo”.

Avviandosi verso la conclusione dell’intervista, Sonia Bruganelli ha parlato anche del rapporto con il suo corpo quando è prossima all’esperienza a Ballando con le stelle 2024: “Per me questo è un nuovo inizio, devo dire che era diverso il rapporto che avevo prima con il mio corpo proprio perché dovevo prendere una decisione, ora che vivo una situazione più definita è tornato quello di prima”. Per l’ex opinionista del Grande Fratello è dunque un percorso di rinascita, una ventata di novità, a suo dire partito proprio dal ruolo nel reality di Canale 5. “Ha ragione Alfonso Signorini quando dice scherzosamente che, dovendo buttare dalla torre una delle sue opinioniste, sceglierebbe me; perché so cadere e rialzarmi”.