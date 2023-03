Nikita provoca Micol al GF Vip: “Invidi Antonella esteticamente?”/ È lite: “Io gelosa di lei? Mai!”

Scontro tra Nikita e Micol al Grande Fratello Vip: c’entra Antonella Fiordelisi!

Antonella Fiordelisi ha lasciato il Grande Fratello Vip 7 da alcuni giorni, eppure la sua presenza continua ad aleggiare nella Casa, scatenando ancora scontri. È proprio per lei che Nikita Pelizon e Micol Incorvaia hanno litigato poche ore fa. Le due si sono ritrovate a chiacchierare in cortiletto e Nikita ha cercato di capire quali sono i motivi che portano ancora oggi Micol a non gradire la Fiordelisi.

Paragonandola agli amici che ha nella Casa, Micol ha risposto: “Perché con Antonella io non ho questa roba? Per una serie di situazioni che io ho visto… è troppo diversa da me, non riesco a farmela piacere, quindi ho il diritto, se vedo una roba che non mi piace, di evitarla.”

Nikita punge Micol: “Forse non sopporti Antonella perché le invidi qualcosa esteticamente?”

Per Nikita, tuttavia, si arriva al mal sopportare una persona a questo punto perché, probabilmente, c’è qualcosa di tale persona che non si ha e che si vorrebbe avere. La Pelizon lancia dunque la provocazione, chiedendo a Micol se, in fondo, ci sia qualche aspetto estetico di Antonella che lei invidia e vorrebbe dunque avere: “Ma non è che magari questo fastidio sia anche qualcosa di estetico? Che sarebbe piaciuto anche a te avere a livello estetico?”

Questa insinuazione di Nikita scatena però l’ira di Micol. “Non c’è niente di questa persona che possa invidiarle o che non ho e vorrei avere.” tuona la Incorvaia. E continua: “Io anzi penso di Antonella che sia una persona molto insicura! Invidiarla? Guarda che io mi sento una fig* atomica!” Micol, infuriata, ha lasciato allora Nikita da sola; ha poi continuato il suo sfogo in confessionale: “Se tu pensi che il mio conflitto con Antonella sia riconducibile ad una invidia dal punto di vista estetico, significa che tu mi reputi vuota e insignificante!”

