Nikita/ Video, su Rete 4 il film con Anne Parillaud (oggi, 2 gennaio 2021)

Il film Nikita andrà in onda nella prima serata di Rete 4 oggi, sabato 2 gennaio, a partire dalle ore 21,20. La pellicola di genere azione e thriller è stata girata dal regista francese Luc Besson. Il film si svolge in Francia e Italia ed è stato realizzato con volti già noti al pubblico francese tra i quali ritroviamo Anne Parillaud, la giovane e bella Nikita, Jean-Hugues Anglade nei panni di Marco, Tchéky Karyo che interpreta Bob e Jeanne Moreau, il bel Amande. Le musiche sono state realizzate dal compositore francese Éric Serra.

Nikita, la trama del film

Nikita, giovane donna tossicodipendente organizza una rapina con la sua gang all’interno della farmacia dei genitori di uno dei suoi compagni per trovare i soldi per poter acquistare la droga. Le cose però finiscono male e a causa di un errore, viene ucciso il farmacista, arriva la polizia e scatta un violento scontro tra la giovane Nikita e i poliziotti. La ragazza vittima della dipendenza ne uccide uno. Nikita, viene così arrestata e condannata all’ergastolo. In carcere però viene dichiarata la sua morte e lei viene trasferita in una cella del governo.

Qui le viene proposta una scelta, morire oppure diventare un killer al servizio del Governo. Nikita suo malgrado si vede costretta ad accettare.Inizi il suo percorso di addestramento ed educazione insieme all’ex maitress Amande. Bob che durante l’addestramento sembra essersi innamorato di Nikita, la invita a cena ma in realtà, il suo è il primo vero incarico della donna che dovrà uccidere un uomo presente all’interno del ristorante.

Nikita riesce a sopravvivere alla sparatoria e inizia così la sua carriera all’interno dei servizi segreti. La donna in realtà prenderà il nome di Marie, un’infermiera d’ospedale per diventare killer non appena riceve una chiama con la parola in codice Josephine. Al supermercato Nikita conosce Marco, un uomo con cui inizia una relazione, le cose tra i due vanno bene e Nikita scopre cos’è l’amore. Bob presentandosi come uno zio di NIkta regala alla coppia un soggiorno a Venezia ma anche in questo caso, c’è dietro na missione da svolgere e Nikita la porta a termine anche se Marco inizia ad avere qualche sospetto.

Nella sua ultima missione, insieme a Nikita c’è un altro agente, detto l’eliminatore che causa un violento bagno di sangue da cui non esce vivo. Nikita torna a casa e Marco scopre tutta la verità Nikita decide così di abbandonare tutto e all’arrivo di Bob Marco, gli restituisce i documenti dicendogli di non darle la caccia. Il film finisce con i due uomini che rimpiangono la bella Nikita.

