Nilufar Addati “Questione talebana? Tutti responsabili”/ “Anche mia madre fuggì…”

L’occupazione talebana del territorio afghano e la fuga di tante persone popola in questi giorni le pagine di cronaca e politica estera. I video di centinaia di persone che cercano di aggrapparsi ad un aereo pronto al decollo, disposti a morire pur di fuggire, stanno facendo il giro del web e scatenando le reazioni più disparate. Succede allora che anche l’ex volto di Uomini e Donne Nilufar Addati abbia dato sfogo alla sua rabbia di fronte a queste immagini. La giovane, originaria dell’Iran, si è lasciata andare ad una lunga riflessione sotto le immagini tragiche postate da Trash Italiano su Instagram.

“Ognuno di noi è responsabile di quello che sta accadendo, i paesi occidentali hanno invaso, deturpato, derubato, armato, stuprato paesi come l’Afghanistan. – ha esordito l’ex tronista – Gli abbiamo rubato la libertà, il futuro, li abbiamo rimandati a casa, con la forza, 70mila solo negli ultimi 20 anni dall’Europa. Aiutateli a casa loro? Quale casa? Quella bombardata? Quella distrutta? Quella senza alcun futuro? Niente scuola, istruzione, libertà.”, ha tuonato la Addati.

Nilufar Addati: “sono figlia di una donna iraniana arrivata in Italia nel 79 senza documenti”

Per Nilufar Addati, ritrovarsi di fronte a scene come questa è qualcosa di inaccettabile: “non è più possibile sapere di madri disperate per le proprie figlie, che saranno rapite, stuprate e date in sposa ad un talebano qualsiasi. CHE IL MONDO FACCIA QUALCOSA, ORA.” All’ex tronista viene allora fatto notare che la colpa va anche all’attuale politica americana, osservazione alla quale la Addati replica subito dopo: “ci mancherebbe altro che non la condannassi la politica estera americana, come quella dei paesi filo americani, – entra, dunque, nella sfera persona, svelando come anche sua madre abbandonò il suo paese per essere libera – sono figlia di una donna iraniana arrivata in Italia nel 79 senza documenti. La sua libertà, la sua e quella delle sue sorelle, se l’è venuta a prendere qui in Italia. Spero nei corridoi umanitari, anche se onestamente non so in cosa sperare”, ha quindi concluso.

