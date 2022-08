Nina Lange Barresi, chi è la nuova fidanzata di Massimiliano Allegri/ Così ‘archivia’ Ambra Angiolini

Nina Lange Barresi è la nuova fidanzata di Allegri: carriera e curiosità

Nina Lange Barresi stanno trascorrendo le vacanze insieme in Svizzera, dove abita lei. I due sono stati paparazzati dai fotografi di Chi mentre passeggiavano mano nella mano. L’allenatore, dopo la fine della relazione con Ambra Angiolini, ha ritrovato l’amore con un’altra donna bella ma abbastanza riservata.

Perchè Ambra Angiolini si è lasciata con Allegri e Francesco Renga?/ Le motivazioni

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha scoperto alcune informazione su di lei: “Di Nina sappiamo che dovrebbe avere una società di consulenza manageriale. Non nasconde la sua bellezza ma avrebbe un cuore anche per la finanza.” La donna rimane comunque avvolta nel mistero, nonostante sia un’epoca dove il social fa capire tanto di una persona. In goni caso, dalle foto pubblicate dal magazine, si nota subito la sua bellezza, la stessa che ha rapito Allegri.

Jolanda e Leonardo, figli di Ambra Angiolini e Francesco Renga/ Ecco cosa fanno oggi

Nina Lange Barresi e Massimiliano Allegri in vacanza insieme

Nina Lange Barresi e Massimiliano Allegri sono in vacanza insieme in Svizzera, e si godono la compagnia l’una dell’altra. Sul settimanale Chi, si legge: “E’ ripartito il campionato di calcio e per l’allenatore della Juventus inizia anche un nuovo capitolo sentimentale: eccolo nelle vie dello shopping di Lugano mano nella mano con Nina Lange Barresi , nome ai più sconosciuto“.

L’allenatore di calcio ha definitivamente voltato pagina e dimenticato Ambra Angiolini, con la quale aveva una relazione da 4 anni ed era pronta ad andare all’altare. Non è la prima volta che Allegri cambia idea quando la sua relazione sta per concretizzarsi, come l’addio alla mamma del suo secondo figlio. Che questa volta sia diverso con Nina? Intanto i due si godono sereni la loro storia d’amore lontani dai riflettori anche se non riescono sempre a sfuggire all’obiettivo. Anche la Angiolini è stata fotografata in compagnia di un altro uomo con il quale sembra avere una relazione stabile da mesi.

Ambra Angiolini/ La bulimia, l'amore per le figlie Jolanda e Leonardo, i tradimenti di Allegri e la rinascita

© RIPRODUZIONE RISERVATA