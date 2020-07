Nina Moric “Belen Rodriguez ha il suo calvario”/ “Soffre, le auguro ogni bene”

Nina Moric e Belen Rodriguez hanno fatto pace. Non è una novità che le due ex di Fabrizio Corona hanno siglato una sorta di armistizio dopo che per anni erano diventate quasi “nemiche”. A distanza di anni però la bellissima modella croata e la showgirl argentina si sono ritrovate e riappacificate in un periodo storico non facile per Belen che si ritrova nuovamente single dopo la fine della storia d’amore con Stefano De Martino. Un momento difficile per la Rodriguez che, dopo averci riprovato con l’ex marito, si è ritrovata nuovamente a raccogliere i cocci di un rapporto che purtroppo non è riuscito a resistere alle pressioni della vita quotidiana. La showgirl argentina, infatti, sta vivendo una seconda terribile crisi con l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, nonché padre del figlio Santiago, e per la prima volta è stata proprio lei ad ammetterlo con una breve diretta Instagram. Per molti a soffrirci di più della separazione sarebbe proprio la Rodriguez e la conferma sembra arrivare dalle dichiarazioni di Nina Moric che al settimanale Nuovo ha dichiarato: “ognuno soffre in silenzio. Nel mondo dello spettacolo non è tutto oro quello che luccica. Anche Belen ha il suo calvario. È molto delusa dalle ultime vicissitudini. È una ragazza in gamba. Le auguro ogni bene, che Dio la benedica”.

Nina Moric oggi: “con Belen Rodriguez ci siamo abbracciate e…”

Le dichiarazioni di Nina Moric confermano quindi la pace con la showgirl argentina, ma non finisce qui visto che la bellissima modella ha aggiunto riguardo al passato: “sono passati anni dalle nostre liti. Mi ha fatto piacere rivederla. È una ragazza in gamba e le auguro ogni bene. Che Dio la benedica, ognuno ha il proprio calvario”. L’incontro tra le due è avvenuto a Capri in occasione di una cena che ha permesso alle due bellissime di riavvicinarsi e di sancire la pace con un tenerissimo abbraccio immortalato anche dal settimanale Chi di Alfonso Signorini. “È stato un bellissimo gesto da parte sua – ha confessato la Moric -“ci siamo abbracciate, abbiamo chiarito tutto e poi abbiamo cantato. È stata una bellissima serata. Ci vuole il massimo rispetto per le persone che hanno sofferto”. Sul finale poi ha aggiunto: “la rispetto. Belen è molto delusa dalle ultime vicissitudini e credo che in questo momento abbia solo il bisogno dell’affetto degli amici e dei famigliari. È una bellissima donna, una grande lavoratrice e sarà molto corteggiata”.



