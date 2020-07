Nina Moric, dedica social al nuovo fidanzato/ “Sulla strada che ho scelto” (Io e te)

Nina Moric ha una nuovo fidanzato. La bellissima modella croata è tra le ospiti di “Io e te”, il programma condotto da Pierluigi Diaco su Raiuno dove si racconterà tra vita professionale e privata. Sicuramente la bellissima Nina parlerà del nuovo amore: un imprenditore di cui ha al momento si conosce ben poco. Dopo la fine del matrimonio con Fabrizio Corona e la fine della tormentata relazione con Luigi Mario Favoloso, la Moric ha ritrovato la felicità tra le braccia di un misterioso uomo. Di chi si tratta? Al momento non è dato sapere il nome del fortunato anche se la Moric sui social non disegna di dedicargli romantiche dediche. In queste ore la bellissima Nina ha postato una foto in cui si scambia un tenero bacio con questo misterioso uomo; uno scatto che ha immediatamente catalizzato l’attenzione del pubblico e dai fan accompagnato anche dalla didascalia: “non so dove sto andando, ma sono sulla strada che ho scelto io”. Un messaggio chiaro che lascia intendere quanto la modella sia consapevole di aver trovato finalmente la persona giusta con cui condividere un pezzo della sua vita.

Nina Moric fidanzato: “tira fuori la donna che è in me”

Non è la prima volta che Nina Moric ha postato delle foto dedicate al nuovo fidanzato. Alcuni giorni fa, infatti, la ex moglie di Fabrizio Corona ha voluto annunciare ai fan e al pubblico di essere nuovamente felice. Archiviata la relazione complicata con Luigi Mario Favoloso, di cui ha ampiamente parlato nei salotti televisivi di Barbara d’Urso, per Nina è arrivato il momento di riassaporare la gioia dell’amore con un uomo dall’identità ancora ignota. “Tu tiri fuori la donna che è in me” ha scritto la donna postando una foto in bianco e nero sui social in cui si mostra con il nuovo compagno. La modella non ha alcuna intenzione di rivelare l’identità del fidanzato, anzi ha replicato ai fan “lui non ha bisogno di diventare famoso, ha un lavoro da vero imprenditore. Anzi, non vuole nemmeno apparire”. Non solo, la Moric ha risposto anche alle domande dei follower su Instagram che le chiedevano se si sentisse pronta a mettere in gioco il suo sentimento partecipando a Temptation Island. Una domanda a cui la bella Nina ha risposto così: “che palle, piuttosto mi ritiro! Questi programmi li fanno solo sfigati, morti di fama. Sai, io ho avuto un percorso diverso”.



