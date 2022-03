Nina Moric “Carlos malato, Fabrizio Corona? Ergastolo”/ Figlio interviene “sto bene”

La modella croata Nina Moric è tornata a scagliarsi contro il suo ex marito Fabrizio Corona, nonché padre di suo figlio Carlos Maria, lanciando un disperato appello affinché qualcuno possa aiutare il ragazzo, oggi 19enne. Nelle passate ore attraverso una serie di Instagram Stories la Moric si è appellata ai suoi follower attaccando senza mezzi termini il suo ex, con il quale i rapporti sono nuovamente giunti in una fase complicata. “Da madre mi vergogno di fare questo appello. Carlos soffre di psicosi transitoria acuta. Deve essere curato!!”, ha esordito su Instagram, “Non ha telefono e nessuno mi risponde dalla parte paterna. Se non prende i farmaci sarà la sua fine! Vi prego aiutatemi, mio figlio ha bisogno! Per favore“.

Parole, quelle usate dalla donna, dalle quali sarebbe trapelata tutta la sua preoccupazione. Tuttavia, essendo il figlio maggiorenne, ha aggiunto la donna, “non posso chiamare le forze dell’ordine”. Per questo ha chiesto a “qualcuno che abbia umanità” di “fermare Fabrizio Corona”, aggiungendo: “Purtroppo chiedo la sua carcerazione! Carlos deve essere salvato”.

Nina Moric, attacco a Fabrizio Corona: Carlos replica

Nelle sue Instagram Stories, Nina Moric rivolgendosi ai suoi follower li ha invitati persino a denunciare l’ex marito proseguendo: “Carlos non deve essere criticato! E’ solo vittima del male che deve essere fermato!!! Che io sia bruciata ma lui deve essere salvato! Fabrizio Corona in galera o in un posto lontano da lui”. Successivamente, postando una Story con la foto del figlio 19enne ha aggiunto: “Abbiamo bisogno di voi, so che chiedo troppo. Ma voglio soltanto la sua libertà a costo della mia morte… Fabrizio Corona non è mai stato un padre. Non lo sto condannando ma mi dispiace perché non sarà mai in grado di accettare la felicità di Carlos. Fabrizio Corona merita ergastolo!”.

Esternazioni senza dubbio molto forti, quelle di Nina Moric, la quale in un secondo momento avrebbe poi fatto un passo indietro definendo il figlio “uguale al padre”. Qualche ora fa, proprio Carlos Maria attraverso il suo account social è intervenuto replicando alle parole della madre: “Mi dispiace per quello che è uscito sui siti ma ci sono sempre problematiche familiari e disguidi da questo punto di vista, quindi non vi dovete preoccupare, io sono stato con papà. Sto bene”.











