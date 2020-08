Nina Moric contro Fabrizio Corona/ “Vende nostro figlio Carlos Maria come merce…”

Nina Moric sembrava aver ritrovato la serenità insieme all’ex Fabrizio Corona e il figlio Carlos Maria, ma sono molto lontani dall’essere una famiglia riunita e felice. Nei giorni scorsi la modella ha parlato di una «farsa», rispondendo a un fan sui social, oggi torna di nuovo all’attacco. L’accusa rivolta all’ex marito è pesante: sostiene che usi il figlio come una «macchina per fare soldi». Qualcosa, dunque, si è rotto di nuovo dopo che i due avevano provato a riavvicinarsi per il benessere del figlio Carlos Maria. Dopo la riappacificazione, prepariamoci a nuove liti, soprattutto via social. Nina Moric infatti ha attacco Fabrizio Corona accusandolo di «soffrire di onnipotenza» e di «aver finto» in famiglia. Dopo aver accusato l’ex re dei paparazzi di essere concentrato solo su se stesso anziché sul figlio, nelle ultime ore Nina Moric ha diffuso su Instagram il suo ultimo sfogo. «Un incubo. Vorrei fare le vacanze con mio figlio ma il padre aperte “vende” la sua presenza ad un ristorante di Forte dei Marmi e fa accompagnare Carlo a portare a termine ciò che lui ha contrattato».

NINA MORIC ATTACCA FABRIZIO CORONA: “NOSTRO FIGLIO CARLOS…”

Queste parole molto dure sono comparse nelle “storie” Instagram pubblicate da Nina Moric nelle scorse ore. Sono parole che pesano, visto che sono rivolte al padre di suo figlio. «Ora Carlos ha 18 anni e questo orrore non avrà mai fine. Lui è una macchina da soldi per il padre, una merce di scambio! Signore pietà. Fabrizio Corona vuoi bene a nostro figlio? Ora capisco perché nessuno mi risponde», ha aggiunto la modella croata. Quel che Nina Moric non perdona all’ex marito è di non essere mai cambiato davvero nei confronti del figlio. Per ora né Fabrizio Corona né il figlio Carlos Maria, presente sui social, hanno deciso di commentare queste parole della donna. I due però nelle loro Instagram Stories si mostrano sereni insieme. L’ex agente fotografico, ad esempio, ha pubblicato nelle ultime ore le immagini di quando ha svegliato il figlio, della colazione insieme e degli allenamenti che fanno in casa. Nessun riferimento alla polemica sollevata da Nina Moric, ma la vicenda è tutt’altro che chiusa.





