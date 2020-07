Nina Moric nuda su Instagram: foto censurata/ “Ho perso la parola, me l’ha…”

Nina Moric si mostra in tutto il suo splendore su Instagram. Di profilo, senza nulla addosso e con il seno coperto dalla scritta “censored”. La modella croata si presenta così nell’ultima foto pubblicata sul suo profilo social mandando letteralmente in tilt i fans che applaudono il fisico staturaio e l’indiscutibile bellezza. “Ho perso la parola, me l’ha restituita la censura”, ha scritto la Moric nella didascalia che accompagna la foto in cui sfoggia anche una chioma selvaggia. Passano gli anni, ma Nina Moric continua ad incantare i fans, esattamente come fece ballando nel famoso videoclip della canzone “Livin la vida loca” di Ricky Martin. Uno scatto che è stato così inondato dai commenti dei fans. “Stupenda”, “Sembra irreale questa foto”, “La più bella di sempre”, sono solo alcuni dei commenti dei fans.



NINA MORIC BELLISSIMA SENZA NIENTE ADDOSSO: BOOM DI LIKE

Nina Moric si conferma una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Sul suo profilo Instagram regala spesso foto mozzafiato con cui fa impazzire i fans come quella che potete vedere qui in basso. Per la modella croata è un periodo sereno. Dopo la fine della storia con Luigi Mario Favoloso, la Moric ha ritrovato anche l’amore accanto ad un imprenditore che non ama apparire. Nina sta così cercando di proteggere la sua vita privata regalando ai fans foto professionali in cui è sempre più bella. Sarà, dunque, un’estate d’amore per la bellissima Nina? I fans che la seguono da tempo le augurano di essere serena e felice.





© RIPRODUZIONE RISERVATA