Nina Moric: “La loro musica fa schifo…”/ É guerra con i Maneskin?

Nina Moric rilascia un siluro social contro i Maneskin? Esplode la guerra stellare, online

Nina Moric riserva un attacco social al fenomeno made in Italy di risonanza internazionale, i Maneskin. O almeno questo è ciò che si evincerebbe tra le ultime Instagram stories della modella croata e naturalizzata italiana, dove si rileverebbe una sonora menzione critica dei Maneskin.

Nella Instagram stories sospetta di un attacco di Nina Moric indirizzato ai Maneskin, vi é il tappeto musicale “I wanna be your slave”, brano in lingua inglese della formazione che vanta una nomination nella sezione Best Rock dei prossimi MTV Video Music Awards 2023. E il tappeto fa da corredo al messaggio sibillino rilasciato per iscritto dalla modella: “PENSO CHE LA VERA RAGIONE PER CUI QUESTA GENERAZIONE È COSÌ ARRABBIATA SIA PERCHÉ LA LORO MUSICA FA

SCHIFO”. Un messaggio critico, che sembra non troppo velatamente voler alludere alla musica rappresentativa della nuova generazione e ai più giovani, che la modella ritiene arrabbiati per effetto delle canzoni di infimo livello che li rappresenterebbe. Che il messaggio di Nina Moric giunga anche ai non troppo velati diretti interessati, Maneskin? Che anche i giovani, insieme alla band, possano sentirsi chiamati in causa nel messaggio al vetriolo della modella?

Il successo dei Maneskin prosegue incontrastato

La band di Zitti e buoni, ben al di là del caso social che ora li coinvolge indirettamente per via di Nina Moric, sono nominati ai prossimi MTV Video Music Awards, sulla scia di altri traguardi musicali. All’evento musicale di risonanza internazionale, previsto al Prudential Center nel New Jersey per il 12 settembre, i Maneskin sono chiamati alla competizione con artisti di fama internazionale come i Foo Fighters, i Metallica, i Muse e i Red Hot Chili Peppers, per il premio Best Rock, nominati con The Loneliest.

Con il video della canzone I wanna be your slave, ai VMA 2022, la band si aggiudicava il record made in Italy come la prima proposta musicale italiana a conseguire il Best alternative video all’evento internazionale. La band attende, inoltre, impaziente il via al Rush! World Tour che la vede chiamata ad esibirsi oltre i confini del successo in Italia,! nelle principali arene di Nord America, Sud America, Giappone, Uk e tutta Europa, e in aggiunta il rilascio del nuovo singolo Honey! (Are U coming?) fissato per il 1° settembre 2023.

