Nina Moric/ L’amicizia con Ezio Denti invalida macchina della verità contro Favoloso?

Nina Moric è stata fotografata assieme ad Ezio Denti. A fare lo scoop è stato il settimanale di gossip “Nuovo”, sempre in prima linea quando si tratta di paparazzare i personaggi più famosi del Belpaese. Fatto sta che l’ex di Fabrizio Corona e Mario Luigi Favoloso, in queste settimane protagonista del gossip proprio a seguito della sua rottura con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stata fotografata in compagnia del criminologo divenuto famoso a seguito della sua frequente partecipazione alle trasmissioni condotte da Barbara D’Urso. Denti è infatti colui che presiede la macchina della verità, dispositivo che, come spiega lo stesso nome, permette di scoprire se la persona sottoposta racconta la verità, oppure, dice il falso. Nina Moric si era sottoposta qualche settimana fa allo strumento proveniente dall’Alabama, dopo che aveva accusato l’ex compagno Favoloso di violenza domestica. Che sia una semplice amicizia o l’inizio di una conoscenza non ci è dato saperlo, ma è proprio il settimanale Nuovo a parlare di un incontro tra i due “molto caldo”. Commentando gli scatti pubblicati, è la stessa rivista di gossip a commentare: “In questi scatti il livello di intimità tra i due raggiunge livelli davvero significativi. In un primo momento l’esperto di investigazione regala un sorriso alla sua cliente speciale e si avvicina per stringerla in un abbraccio. E Nina, dal canto proprio, risponde al sorriso e ricambia il gesto affettuoso”. La descrizione prosegue parlando addirittura di un bacio sulle labbra (difficile da decifrare guardando le foto pubblicate): “Poi Ezio Denti accarezza il viso della Moric e le stampa sulle labbra un dolcissimo bacio. E, a sorpresa, la diretta interessata non sembra dispiaciuta e accetta le coccole”.

NINA MORIC HA ASSUNTO EZIO DENTI PER INDAGARE SU FAVOLOSO?

Come ricordano i colleghi di Fanpage, fu proprio Denti a sottoporre all’ex modella dell’est Europa il test della macchina della verità, ed evidentemente da quel momento deve essere nata un’amicizia fra i due, come si evince dagli scatti pubblicati da Nuovo. Nelle immagini che troviamo sul giornale di cronaca rosa notiamo i due che si abbracciano in maniera affettuosa, nulla di particolarmente scandaloso sia chiaro, ma comunque segno di un possibile rapporto, per lo meno di amicizia. Questi scatti potrebbero inoltre invalidare la macchina della verità di cui sopra, per un evidente conflitto di interesse: Nina ed Ezio si conoscevano prima del test? E possibile che le risposte siano state in qualche modo concordate? Tutte domande che forse troveranno conferme o smentite nelle prossime settimane. Resta il fatto che l’affaire Favoloso rischia di arricchirsi di un nuovo colpo di scena, e chissà che la Barbara nazionale non possa approfondire la questione in una delle prossime puntate del suo show di domenica sera, fra i pochi programmi sopravvissuti al coronavirus.

