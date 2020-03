Elena Morali e Luigi Favoloso/ Contro ex Daniele Di Lorenzo e Nina Moric “poverini!”

Elena Morali e Luigi Favoloso da qualche tempo fanno ormai coppia fissa. Una conoscenza alquanto inedita, la loro, ma che procede sorprendentemente a gonfie vele almeno stando a quanto emerso dalle rispettive ultime Instagram Stories nelle quali non sono mancate frecciatine anche ai relativi ex fidanzati. I due si regalano risvegli insieme e dediche reciproche via social. “Lei”, come ama chiamarla l’ex di Nina Moric, continua ad essere una costante nei suoi pensieri. Nelle passate ore non sono mancate le frecciatine destinate ai loro ex fidanzati. Ricordiamo infatti che entrambi sono reduci da storie piuttosto turbolente: Favoloso ha da poco chiuso i rapporti con Nina Moric, con la quale ha in sospeso una denuncia per presunte violente a suo carico ed a carico del figlio Carlos. Più complessa sul piano sentimentale la vicenda della ex Pupa la quale si è lasciata alle spalle una doppia relazione con Scintilla (Gianluca Fubelli) e il produttore Daniele Di Lorenzo. Proprio Elena ha di recente mostrato nelle sue Stories come Favoloso abbia modificato il precedente tatuaggio dedicato alla sua ex, scrivendo pungente: “Qualcuno ha modificato il vecchio per il nuovo… d’altronde anche la bella Nina Moric ci ha dato la sua benedizione”.

ELENA MORALI E LUIGI FAVOLOSO: LE FRECCIATINE VIA SOCIAL

La natura del rapporto tra Elena Morali e Luigi Favoloso, sebbene non sia stata esplicitata, sembra ormai chiara. Il campano si lascia andare a qualche dedica che lascia poco spazio all’immaginazione: “Riscoprire di poter amare, riscoprire di poter avere una vita normale, proprio nel periodo più assurdo del nostro Paese. Il tutto grazie a te”. La Morali, invece, è più riservata nei sentimenti ma non perde occasione per lanciare frecciatine ai loro ex. “Io rido fortissimo! Pensare che quando ero piccola credevo che a una certa età, soprattutto a 40 anni uno è padre o è madre, dovrebbe avere almeno una maturità; poi ho pensato che forse solo certi uomini che ho conosciuto io non ce l’abbiano a quell’età. Ma dopo una cosa che ho appena visto, rido fortissimo!”, ha scritto l’ex Pupa, senza motivare bene le sue frasi, poi rese più chiare poco dopo quando l’influencer, attraverso le sue Stories. ha postato una foto che ritraeva Nina Moric con Di Lorenzo insieme allo stesso tavolo. “Penso si sia commentato da solo con l’intervista di Scintilla!”, ha commentato la Morali. “Che poverini che sono. Però sono una bella coppia raga!!!!”.

