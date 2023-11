NINA MORIC MALATTIA “HO RISCHIATO DI MORIRE”/ “Per la sepsi ora sono senza seno…”

Nina Moric ha rischiato di morire a causa di una setticemia. “Ora sono senza seno, perché sono stata colpita da un batterio che non avevano capito”, racconta a Verissimo. La modella spiega cos’è successo: “Mi hanno antibiotici troppo blandi e sono andata in sepsi. Ho chiamato l’ambulanza e durante il tragitto sono svenuta. Il seno era diventato enorme, avevo una mano gonfia”. Quindi, è finita sotto i ferri: “Sono stata operata d’urgenza, rischiavo di morire. Questo batterio l’avevo già avuto, mi aveva colpito le tonsille nel 2005. Era rimasto in circolo, quindi con lo stress si è ripresentato in maniera molto violenta e crudele. Può essere mortale”.

Nina Moric ne ha parlato a Verissimo dopo due anni molto difficili per lei. “Ora sto bene, sono serena”. Nella precedente intervista aveva espresso il desiderio di lasciare l’Italia, in realtà si è allontanata dalla tv. “Non sono diventata monaca, ma volevo conoscermi, quindi ho abbracciato la solitudine. Ho dovuto attraversare la follia per trovarmi, ma ho capito che ho dato per scontato troppe cose e giudicato. Troppe volte non mi sono perdonata”, spiega da Silvia Toffanin. La modella si è dedicata anche alla sua sfera artistica. Non manca un retroscena: “Mi hai detto che ero senza casa, mi sono arrabbiata con te, ma non ce l’avevo con te, infatti mi è servito. Ora ho un mio posto, con un’aria completamente nuova”. (agg. di Silvana Palazzo)

La vita privata di Nina Moric è costellata di momenti difficili, in alcuni casi drammatici. Non parliamo solo dei rapporti personali, come quelli col suo ex marito Fabrizio Corona o con suo figlio Carlos Maria, anche anche con se stessa e la sua famiglia d’origine. Una parentesi dolorosa, quest’ultima, della quale Nina ha parlato durante la sua intervista a Belve, alla fine dello scorso anno.

In quell’occasione, Francesca Fagnani ricordò che Moric per ben due volte è stata ricoverata per un’intossicazione di farmaci: “Era una richiesta di attenzione disperata, o le mancava la voglia di vivere?” è stata la domanda schietta della conduttrice a Nina, la cui risposta fu: “A me dispiace per quella persona che era lì […] Era troppo sola”. Tenne però a precisare che non fu proprio un tentativo di togliersi la vita: “Sapevo che non potevo morire, infatti ho chiamato io l’ambulanza”.

Nina Moric, la malattia e il ricovero: “Attaccata da un batterio”

A proposito di drammi vissuti, di recente Nina Moric ha affrontato un problema di salute molto importante che l’ha costretta per ben 20 giorni in ospedale. Lei stessa su Instagram ha raccontato l’accaduto: “Un’infezione che è finita in sepsi. Sono stata attaccata da un batterio, è spuntato come un nodulo che poi ha cominciato a espandersi […] Dopo un mese, il mio seno era viola, una ‘bomba’ che mi dava dolori atroci. Mi hanno asportato il seno e la protesi“. In quei giorni Nina si è poi resa protagonista di un altro sfogo molto personale, durante il quale ha rivelato che durante tutto il tempo di permanenza in ospedale nessuno, tranne un amico che vive lontano, è venuto a trovarla. Oggi si è ripresa da quel brutto momento e sta meglio.

