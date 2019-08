Nina Moric “scimmia scoordinata e tremolante”/ Insulti choc, Favoloso sdrammatizza

Nina Moric nel mirino degli haters dopo un suo commento più o meno discutibile sulla popolazione della Tanzania. In vacanza a Zanzibar con Luigi Favoloso ed il figlio Carlos avuto da Fabrizio Corona, la Moric sta avendo la possibilità di visitare posti fantastici e conoscere gente bisognosa. Non tutti però sembrano condividere il suo punto di vista sui motivi per i quali molti degli abitanti tendono a scappare e cercare rifugio all’estero. “Loro non muoiono di fame”, ha scritto la Moric in risposta ad un commento, prima di bloccare l’autrice dello stesso su Instagram. “Ho visitato tutti quei posti. Loro non muoiono di fame, non vogliono nemmeno abbandonare le loro case”, ha proseguito. A suo dire, questi uomini scappano poichè si sono macchiati di alcuni reati o per le loro credenze nella magia nera. “Altri semplicemente non hanno voglia di lavorare e in Africa nessuno ti regala niente”, ha proseguito Nina. Il commento però non ha trovato tutti d’accordo e in particolare una sua a quanto pare ex follower che l’ha attaccata dandole della “scimmia scoordinata e tremolante”, come si legge in un messaggio ricevuto e letto da Favoloso in una sua storia su Instagram.

NINA MORIC, INSULTI CHOC: “SCIMMIA SCOORDINATA E TREMOLANTE”

Chi ha inviato il messaggio contenente insulti choc a Nina Moric non ci è dato saperlo poichè Luigi Favoloso ha oscurato con un dito il nome. La stessa Moric ha commentato: “Quarta tristezza e povertà d’animo in questo commento, non taggo l’autrice per non darle ulteriore visibilità”. A leggero è stato Favoloso e le parole contenute nel messaggio sono molto dure: “Hai la cattiveria che ti divora l’anima”, si legge. “Non rispetti nemmeno le persone del Paese che ti ospita”, prosegue il messaggio nel quale l’autrice prende le difese di coloro che sono costretti a scappare dalla propria terra per arrivare in Italia dove si accontentano di raccogliere pomodori a 4 euro al giorno, in un regime di perfetta schiavitù. “Sei e rimarrai una persona falsa, ignorante e cattiva come poche”, aggiunge, per poi chiosare con una offesa choc: “Scimmia scoordinata e tremolante”. Al messaggio Nina Moric ha reagito molto male, anche se Favoloso, tramite le sue storie Instagram, ha tentato invano di sdrammatizzare e farle tornare il sorriso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA