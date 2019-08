Carlos Corona compie 17 anni/ Nina Moric commuove: “auguri anima mia”

Carlos Corona, oggi 8 agosto, compie 17 anni. Un compleanno importante per il figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona che si appresta a vivere l’ultimo anno da minorenne prima di fare ufficialmente ingresso nel mondo degli adulti. Per Carlos è stata una giornata particolare che ha vissuto con mamma Nina Moric che, su Instagram, ha pubblicato una dolcissima foto scrivendo un messaggio di auguri che ha commosso tutti i suoi followers. “La mia gioia più grande è il tuo sorriso, la tua serenità e i tuoi abbracci. 17 anni fa il Signore mi ha dato il dono più grande, TE. Sono diventata mamma, tu il mio piccolo angioletto, pochi kg che avevo praticamente sempre in braccio. Guardati oggi, non riesco più a tenerti io, ma sei tu che tieni me. Buon compleanno anima mia“, ha scritto la modella.

CARLOS CORONA COMPIE 17 ANNI: COMPLEANNO A ZANZIBAR CON MAMMA NINA MORIC

Mentre Fabrizio Corona è ancora in carcere, Nina Moric si occupa del figlio Carlos Corona a cui, per il 17esimo compleanno, ha regalato dei momenti magici. Mamma e figlio, infatti, si trovano a Zanzibar dove hanno festeggiato il compleanno insieme ai bambini del posto. In un’atmosfera magica, Carlos ha spento le 17 candeline tenendo in braccio un meraviglioso bambino africano. Nelle storie pubblicate su Instagram, la Moric mostra il suo bambino che è ormai un uomo e tutti i bambini di Zanzibar che le stanno regalando emozioni uniche. Sono giorni speciali, dunque, per Carlos e Nina Moric che stanno sfruttando l’estate per unirsi ancora di più in attesa di poter riabbracciare Fabrizio Corona.





