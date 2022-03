Nina Moric tronca i rapporti con Fabrizio Corona/ “Non ci sarà mai un lieto fine…”

Nina Moric e il retroscena su Fabrizio Corona: “Per il mio benessere…”

Nina Moric ha troncato i suoi rapporti con Fabrizio Corona. L’ex moglie di Corona lo ha rivelato in un’intervista a Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Nina Moric è tornata in televisione dopo due anni di assenza. La modella croata ha raccontato di preferire la solitudine rispetto agli uomini: “E’ meglio che gli uomini stiano lontani da me”, ha specificato. Nina Moric ha cercato di trovare un equilibrio e per questo motivo ha voluto rompere i rapporti con Fabrizio Corona. E’ stata lei stessa ad ammetterlo nel corso dell’intervista a Verissimo che andrà in onda nella puntata di sabato: “Non ci sono rapporti. Per il mio benessere, mi devo voler bene. Se continuo con questa cosa non ci sarà mai un lieto fine”.

Nina Moric sta tornando in Croazia anche per assistere la madre, affetta da demenza senile. Un duro colpo per Nina che ha sempre avuto un bel legame con lei: “Oggi sono in una fase transitoria della mia vita. Sto tornando in Croazia perché mia mamma non sta bene: ha la demenza senile. Voglio starle vicino e cercare di dare un equilibrio alla mia vita”. Nina Moric e Fabrizio Corona hanno avuto un figlio, Carlos Maria. Parlando di lui, Nina Moric ha rivelato: “Carlos non sta più studiando e questo mi spiace. Per lui sono e sarò sempre un porto sicuro, lo amo più della mia stessa vita”.

Nina Moric rinuncia all’amore. Dopo le delusioni e le sofferenze patite in amore, la modella croata ha deciso di stare da sola. Nell’intervista a Verissimo ha dichiarato: “Non credo più di essere capace di essere una compagna. Ormai mi sono svuotata, sono diventata cinica. È meglio che gli uomini stiano lontano da me perché potrei essere soltanto un danno. Non ho più voluto scendere a compromessi solo per non sentirmi sola”. Una drastica scelta quella di Nina Moric che riflette però il suo stato d’animo. Nina Moric ha amato molto Fabrizio Corona anche se il suo sentimento non è stato ricambiato.

Qualche tempo fa l’ex re dei paparazzi aveva infatti ammesso candidamente: “Non ho mai capito se le amassi veramente perché, nella mia visione malata, erano lo strumento che mi permetteva di diventare più famoso”. La risposta di Nina Moric non era tardata ad arrivare. La modella croata aveva risposto tramite storie su Instagram: “Ma lui non ama nemmeno se stesso, ecco perché non riesce ad amare nessuno. Purtroppo mi dispiace tantissimo per lui perché alla fine è un uomo solo. Spero che Carlos non rimarrà deluso”, aveva rivelato. Oggi Nina Moric ha deciso di chiudere i ponti con Fabrizio Corona. Una decisione che ha preso sicuramente con dolore ma che le è servita per lasciarsi il passato alle spalle.











