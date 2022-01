Nina Verdelli, compagna Alessio Boni/ “E’ come se suonassimo lo stesso spartito”

Nina Verdelli è la compagna di Alessio Boni. Un grande amore quello nato tra la giornalista e l’attore di tante fiction di successo. Proprio l’attore parlando della storia d’amore con Nina ha rivelato: “io e lei ci siamo trovati, è come se suonassero lo stesso spartito. Non mi spaventa la differenza d’età, perché trai due la più vecchia è Nina”. La differenza di età non è mai stato un problema per la coppia, anzi l’attore sottolineato come Nina sia più saggia, pacata e paziente di lui. “È più saggia, più pacata, più paziente di me” – ha detto l’attore che aveva in progetto anche di diventare padre – “c’è il progetto di avere un figlio, forse più di uno. Non mi dispiacerebbe diventare padre a 53 anni, sono pronto e so che mi arricchirebbe”.

Un progetto diventato realtà per ben due volte, visto che Nina e Alessio sono genitori di due splendidi bambini: Lorenzo e Riccardo. Attenzione però a parlare di matrimonio. Nessuno dei due ha alcuna intenzione di sposarsi come ha precisato proprio l’attore: “il matrimonio? No, mai! Non ho bisogno che qualcuno consacri quello che provo e anche Nina è d’accordo. coppia è innamorata, ma non pensa al matrimonio: “non ne abbiamo bisogno!”.

Nina Verdelli, chi è la compagna di Alessio Boni

Nina Verdelli e Alessio Boni sono innamorati più che mai senza bisogno di sposarsi. Insieme hanno vissuto anche la quarantena come ha raccontato l’attore: “Ho vissuto una quarantena fuori dal comune, l’estrema felicità si contrapponeva alla tragicità del momento, a volte mi sentivo in colpa di gioire per una smorfia di Lorenzo, mentre nella mia città si stilava un bollettino di guerra”. Ma chi è Nina Verdelli? Per chi non la conoscesse è una giornalista che collabora per Vanity Fair. Un mestiere di cui è follemente innamorata come si evince da un articolo pubblicato proprio dalla giornalista in cui scrive: “ci sono volte in cui mi rendo conto che, davvero, faccio il mestiere più bello del mondo. Un mestiere – precisa – che mi permette di non smettere mai di studiare. Di usare la penna per dare voce ai valori in cui credo. E che, ogni giorno, mi fa conoscere persone eccezionali”.

