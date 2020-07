Nina Verdelli, compagna Alessio Boni/ L’attore: “la differenza d’età non ci spaventa”

Nina Verdelli è la compagna di Alessio Boni, l’attore ospite dello show “Una voce per Padre Pio”. La coppia è al settimo cielo visto che da pochissime settimane sono diventati genitori del piccolo Lorenzo, nato durante la pandemia da Coronavirus. La nascita di una nuova vita coincisa in un momento storico difficile e complicato come quello dell’emergenza sanitaria da Coronavirus che però ha regalato alla coppia tantissima gioia. Proprio l’attore parlando della nascita del piccolo Lorenzo non ha nascosto la felicità di essere finalmente diventato papà: “più me lo auguravo, più nulla accadeva. Alla fine è successo proprio quando ho deciso di star zitto. Avevo smesso già da un po’ di ripetere di volere un figlio, per scaramanzia” – ha raccontato l’attore dalle pagine de settimane Oggi. Nina e Alessio sono più innamorati e felici che mai dopo la nascita del piccolo Lorenzo; un amore che la coppia ha vissuto lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo. Una scelta legata al carattere di entrambi molto schivi e riservati per quanto concerne la vita privata.

Nina Verdelli e Alessio Boni: “Io e lei ci siamo trovati”

Nina Verdelli è una giornalista in carriera: figlia di Cipriana Dell’Orto, ex direttrice del magazine “Donna Moderna” e di Carlo Verdelli, direttore di “La Repubblica”, possiamo considerarla a tutti gli effetti una figlia d’arte. Dopo un lungo percorso di studi a New York, la Verdelli è tornata in Italia dove ha cominciato la sua carriera di giornalista collaborando con diverse riviste tra cui “Vanity Fair”. Non solo giornalista, visto che ha scritto anche un libro “Breve storia triste”. Un amore nato quasi per caso quello tra Nina e Alessio che hanno ben 20 anni di differenza. “Io e lei ci siamo trovati” – ha detto l’attore di tantissime fiction di successo precisando – “siamo come due musicisti che suonano lo stesso spartito”. Non solo, parlando della differenza di età, Alessio Boni ha detto: “la differenza d’età tra noi non è qualcosa che mi spaventa. Tra i due infatti la più ‘vecchia’ è Nina. È infatti più saggia e paziente di me”.

Ora dopo la nascita del figlio Lorenzo, i tantissimi fan si domandano se la coppia deciderà di convolare a nozze oppure no. Al momento da parte di entrambi non c’è alcun pensiero di matrimonio: “Non ho bisogno che qualcuno consacri ciò che provo e Nina è d’accordo con me” – ha detto l’attore che non esclude la possibile di cambiare la sua vita artistica per stare più vicino possibile al figlio: “tutto è avvenuto in maniera naturale e continuerà a scorrere nello stesso modo. Se dovessi prendermi del tempo per mio figlio, lo farò. Sono sereno all’idea di dover rinunciare ad alcuni lavori”.

