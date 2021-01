Nina Verdelli, fidanzata Alessio Boni/ “Lei la più ‘vecchia’: saggia e paziente”

Nina Verdelli non è soltanto la penna di numerose riviste di settore ma il suo nome è legato anche alla storia d’amore con l’attore Alessio Boni, stasera tra i numerosi ospiti dello show di Fiorella Mannoia, “La musica che gira intorno”. Nina è da sempre cresciuta in una famiglia di giornalisti: la mamma Cipriana Dall’Orto, ex direttrice di Donna Moderna ed il papà Carlo Verdelli, al timone, tra le altre cose, di Sette, Gazzetta dello Sport e Vanity Fair, hanno trasmesso alla compagna di Alessio Boni la grande passione per la scrittura, poi diventata un mestiere. Dopo essersi districata tra varie realtà editoriali e aver vissuto per diverso tempo a New York, ha fatto ritorno a Milano pur continuando a dedicarsi al mondo del giornalismo, tra carta stampata e web.

Sul piano privato invece, la Verdelli non ha mai amato parlare molto di sè, preferendo la riservatezza, motivo per il quale non si sa molto del suo passato sentimentale, prima dell’ingresso nella sua vita di Alessio Boni, al quale è legata da alcuni anni. Nel 2018 è però uscita allo scoperto ed a marzo 2020 lo ha reso padre del piccolo Lorenzo. Il piccolo è nato proprio durante il lockdown.

NINA VERDELLI, FIDANZATA ALESSIO BONI: “MATRIMONIO? NO GRAZIE”

L’arrivo del piccolo Lorenzo nelle vite di Nina Verdelli e Alessio Boni è stata la realizzazione di un desiderio che l’attore coltivava da tempo, al punto che, come dichiarato a Gente, “Più me lo auguravo, più nulla accadeva. Alla fine è successo proprio quando ho deciso di star zitto”. La storia d’amore tra i due è nata lontana dai riflettori. Parlando della loro relazione, era stato proprio l’attore 53enne a dedicarle parole molto importanti, come riferisce un articolo di SkyTg24: “Io e lei ci siamo trovati”, aveva detto Boni, “Siamo come due musicisti che suonano lo stesso spartito. La differenza d’età tra noi non è qualcosa che mi spaventa. Tra i due infatti la più ‘vecchia’ è Nina. È infatti più saggia e paziente di me”. Una sorta di replica da parte di Alessio Boni a coloro che hanno criticato la coppia per via della differenza di età di circa 20 anni. Chi però sogna di vederli presto marito e moglie dovrà ricredersi, almeno stando sempre alle parole dell’attore: “Matrimonio? No, mai! Non ho bisogno che qualcuno consacri ciò che provo e Nina è d’accordo con me”.



